У Зеленського відреагували на "удар" ЗСУ по Херсону та розсилку СМС про "евакуацію"

Окупанти, розсилаючи СМС-повідомлення про "обстріли" та "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС", намагаються залякати мешканців Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"ЗСУ не обстрілюють українські міста - це роблять виключно російські терористи, в яких навіть на Росії на житлові будинки падають літаки", - додав Єрмак.

На думку Єрмака, це доволі примітивна тактика.

"Росіяни намагаються залякати херсонців фейковими розсилками про обстріли міста нашою армією, а також влаштовують пропагандистську показуху з "евакуацією", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, окупанти Херсона почали масове розсилання повідомлень місцевим жителям із закликом залишити місто.

При цьому так званий "голова" області Володимир Сальдо заявив про заборону в'їзду в Херсонський регіон в найближчі 7 днів через нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".

При цьому голова Миколаївської області Віталій Кім вважає, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області.

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