Сальдо оголосив про розширення "зони евакуації" углиб Херсонської області
Окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Володимира Сальдо.
"Глава області" заявив, що Україна нібито планує масований ракетний удар по греблі Каховської ГЕС. Через це "існує безпосередня небезпека затоплення території Херсонської області, масових руйнувань громадянської інфраструктури та гуманітарної катастрофи".
"Евакуацію" планують розширити на "Новокаховський, Голопристанський, Олешкинський, Каховський, Горностаївський, Великорогачицький та Верхньорогачицький райони",
Жителям районів пропонується виїхати або вглиб Херсонської області або на територію РФ.
При цьому людям обіцяють одноразову виплату 100 тисяч рублів, а також можливість оформлення житлового сертифіката на покупку житла в Росії.
Нагадаємо, що у середині жовтня Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.
Також повідомлялося, що Кирило Буданов дав прогноз, коли українські війська звільнять Херсон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.