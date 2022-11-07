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Ушел последний теплоход. Оккупанты предложили жителям Херсона "эвакуироваться своими силами"

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Херсон, Понедельник 07 ноября 2022 14:53
Ушел последний теплоход. Оккупанты предложили жителям Херсона "эвакуироваться своими силами" Фото: оккупанты завершили "эвакуацию" из Херсона (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты заявили о завершении так называемой "эвакуации" из Херсона. В понедельник, 7 ноября, с правого берега Днепра ушел последний теплоход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram самопровозглашенного "замгубернатора" временно оккупированной части Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Так, оставшимся в городе людям он предложил "эвакуироваться" своими силами.

"С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу. И в город мы вам не рекомендуем возвращаться... На данном этапе мы входим в очень тяжелый период времени для Херсонской области", - сказал он.

"Эвакуация" оккупантов из Херсона и области

19 октября так называемый "глава" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС". Ссылаясь на это местным жителям оккупанты начали слать СМС-сообщения об "эвакуации".

В Украине не исключили, что Россия, вероятно, готовит провокации на территории Херсона и области. Российские оккупанты, возможно, сами обстреляют город и область, обвинив в этом ВСУ. По этой причине жителей Херсона и области попросили подготовить укрытия из-за возможных провокаций российских военных. Также граждан призвали запастись водой и едой на несколько суток.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сообщениями об "'эвакуации" и "ударе" ВСУ оккупанты хотят запугать жителей Херсонской области, но эта тактика довольно примитивна.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут эвакуироваться из Херсона, чтобы сохранить пехоту для боев за Донецкую область или вывести ключевой персонал из-под ударов для удержания плацдарма накануне решающих боев.

Ранее сообщалось, что россияне планируют вывезти из временно оккупированного Херсона в Крым животных из местного зооуголка и расширили "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

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Херсон Херсонская область
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