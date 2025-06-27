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Пиріг з зеленою цибулею та яйцями: рецепт, який обожнювали наші бабусі

П'ятниця 27 червня 2025 19:35
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Пиріг з зеленою цибулею та яйцями: рецепт, який обожнювали наші бабусі Як приготувати пиріг з зеленою цибулею та яйцями за рецептом наших бабусь (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Цей пиріг - як поїздка в село до бабусі: простий, ситний і дуже смачний. Зелену цибулю навесні зрізали прямо з грядки, яйця варили домашні, а тісто місили на дріжджах, без спішки. Це не просто рецепт - це частина української кухонної пам'яті.

Як приготувати найсмачніший пиріг з зеленою цибулею та яйцями за рецептами наших бабусь, розповідає РБК-Україна.

Пироги з цибулею та яйцем готували на Полтавщині, Черкащині, Слобожанщині - особливо навесні, коли ще не було овочів, але вже з'являлась молода зелень.

Такий пиріг - традиційний "місточок" між пісною і святковою кухнею. У деяких регіонах його навіть брали на свята або ярмарки, загортаючи в рушник.

Що вам знадобиться

Для тіста:

  • Борошно - 500 г
  • Тепле молоко або вода - 250 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Сіль - 1 ч. ложка
  • Олія або вершкове масло - 2 ст. ложки
  • Дріжджі - 1 ч. ложка сухих або 20 г свіжих

Для начинки:

  • Варені яйця - 5-6 шт.
  • Великий пучок зеленої цибулі
  • Сіль, перець - до вашого смаку
  • Вершкове масло - 1-2 ст. ложки

Як готувати пиріг з зеленою цибулею та яйцями

Замішуємо тісто:

Змішайте тепле молоко з дріжджами та цукром та дайте настоятися 10 хвилин, щоб почалася реакція. Додайте яйце, олію, борошно і замішуйте м'яке еластичне тісто.

Накрийте тісто рушником та залиште в теплі на 1-1,5 години.

Робимо начинку:

Поки тісто підходить, зробіть начинку. Відваріть яйця, дайте їм охолонути та наріжте кубиками або натріть на тертці.

Зелень цибулі промийте, поріжте. Якщо є бажання - обсмажте на вершковому маслі 2-3 хвилини.

Збираємо пиріг:

Тісто розділіть на 2 частини - це буде нижня і верхня. Розподіліть начинку рівномірно по нижній частині.

Накрийте другою частиною тіста і защипніть краї. Зробіть зверху надріз, щоб виходила пара. Змастіть сирим жовтком. Можна присипати кунжутом.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Випікайте пиріг 35-40 хвилин, до золотистої скоринки.

Після випікання можна злегка змастити маслом та накрити на 10 хвилин рушником - так скоринка стане м'якшою.

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Під час написання матеріалу використані джерела: рецепти на etnokukhnya.info та UkrainianFoodie.com

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Рецепти Пиріг Випічка Приготування Українська кухня
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