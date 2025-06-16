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Смачний яблучний пиріг, який готується всього 10 хвилин: ідея для швидкого десерту

Понеділок 16 червня 2025 07:45
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Смачний яблучний пиріг, який готується всього 10 хвилин: ідея для швидкого десерту Рецепт смачного яблучного пирога (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Рецепт швидкого яблучного пирога без духовки - це ідеальне рішення для тих, хто хоче приготувати смачний десерт за лічені хвилини. Пиріг готується всього за 10 хвилин з доступних інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Лаури Найтінгейл.

Яблучний пиріг: простий рецепт

Цей пиріг дуже легко приготувати на сніданок за допомогою аерофритюрниці. Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • вівсянки - 60 г
  • ванільний йогурт - 2 ст.л
  • яблуко - 1 шт.
  • кориця - пів чайної ложки
  • розпушувач - одна третина чайної ложки
  • кип'яток - 4 ст.л

Спочатку розігрійте аерофритюрницю до 200°C, перш ніж нарізати яблуко.

Влийте кип'яток і додайте вівсянку в форму та перемішайте до загустіння. Додайте йогурт, корицю та розпушувач.

Поставте форму для запікання в аерофритюрницю на 10 хвилин. Потім, коли страва буде готова, її можна подавати з додатковим йогуртом та цукровою пудрою.

Якщо хочете приготувати яблучний пиріг у духовці, розігрійте її до 200°C і дайте каші випікатися приблизно 25 хвилин.

Лаура сказала, що пиріг на сніданок можна з’їсти одразу або наступного дня, холодним або розігрітим.

Цей поживний сніданок забезпечує чудовий початок дня і не містить яєць, борошна чи масла - ідеально підходить для тих, хто може мати харчову непереносимість.

Смачний яблучний пиріг, який готується всього 10 хвилин: ідея для швидкого десертуСмачний яблучний пиріг, який готується всього 10 хвилин: ідея для швидкого десертуСмачний яблучний пиріг, який готується всього 10 хвилин: ідея для швидкого десерту

Рецепт пирога з яблуками (фото: кадр з відео)

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