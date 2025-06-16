Смачний яблучний пиріг, який готується всього 10 хвилин: ідея для швидкого десерту
Рецепт швидкого яблучного пирога без духовки - це ідеальне рішення для тих, хто хоче приготувати смачний десерт за лічені хвилини. Пиріг готується всього за 10 хвилин з доступних інгредієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Лаури Найтінгейл.
Яблучний пиріг: простий рецепт
Цей пиріг дуже легко приготувати на сніданок за допомогою аерофритюрниці. Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- вівсянки - 60 г
- ванільний йогурт - 2 ст.л
- яблуко - 1 шт.
- кориця - пів чайної ложки
- розпушувач - одна третина чайної ложки
- кип'яток - 4 ст.л
Спочатку розігрійте аерофритюрницю до 200°C, перш ніж нарізати яблуко.
Влийте кип'яток і додайте вівсянку в форму та перемішайте до загустіння. Додайте йогурт, корицю та розпушувач.
Поставте форму для запікання в аерофритюрницю на 10 хвилин. Потім, коли страва буде готова, її можна подавати з додатковим йогуртом та цукровою пудрою.
Якщо хочете приготувати яблучний пиріг у духовці, розігрійте її до 200°C і дайте каші випікатися приблизно 25 хвилин.
Лаура сказала, що пиріг на сніданок можна з’їсти одразу або наступного дня, холодним або розігрітим.
Цей поживний сніданок забезпечує чудовий початок дня і не містить яєць, борошна чи масла - ідеально підходить для тих, хто може мати харчову непереносимість.
Рецепт пирога з яблуками (фото: кадр з відео)
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