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Стуленик: рецепт забутої української страви, якою частували шанованих гостей

Середа 25 червня 2025 08:44
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Стуленик: рецепт забутої української страви, якою частували шанованих гостей Як зробити смачні стуленики за традиційним рецептом (фото: скриншот Youtube.com/@julimov)
Автор: Фелікс Коркін

Українська традиційна кухня має безліч оригінальних страв, які зараз забуті. Одна з них - стуленики, які просто готуються та дуже смачні.

РБК-Україна розповідає, як приготувати цю незвичайну страву, щоб вразити своїх гостей та близьких.

Що таке стуленики

Стуленики - це традиційна українська випічка з дріжджового тіста з олією, характерна для центральних областей та Подніпров'я. Назва походить від слова "стуляти" (щільно з'єднувати), або за іншою версією - від староукраїнської "стульня" (частина тіла), через форму виробу.

Тісто замішується на теплій воді або й молоці, додаючи живі чи сухі дріжджі, трохи солі, цукру, олії і - для кольору - куркуму (не обов’язково).

Стуленики формують у вигляді довгастого або замкнутого пирога, защипуючи краї зверху, іноді залишаючи відкритий центр. Смажаться на сковороді з олією або сальцем, що надає їм апетитної золотистої скоринки.

Зараз зустрічаються рідше, але досі пам’ятаються як святкова страва, що подавалася на весіллях або до гостей.

Стуленик: рецепт забутої української страви, якою частували шанованих гостейСтуленики роблять з дріжджового тіста (фото: скриншот Youtube.com/@julimov)

Як приготувати стуленики

Для тіста знадобиться:

  • склянка теплої води (200 мл),
  • 2 столові ложки олії,
  • пів чайної ложки солі,
  • чайна ложка цукру,
  • 25 г живих або 1 чайна ложка сухих дріжджів,
  • опційно - 1 ч. л. куркуми.

Поступово додають борошно, щоб тісто стало густим та м’яким. Замішують тісто, формують круглі або довгасті вироби та щільно загортають краї, щоб вони не відкривалися під час смаження.

Сковорода з розігрітою олією - і на вогонь: смажать стуленики з двох сторін до хрусткої скоринки та золотавого кольору.

Якщо використовують начинку (цибуля з салом або навіть повидло, як варіант), її кладуть у центр перед загортанням. Основна ідея тісто ніжне, зручно їсти прямо з рук, зі смачною скоринкою і збереженим соком усередині.

Стуленик: рецепт забутої української страви, якою частували шанованих гостейСтуленики змащують олією (фото: скриншот Youtube.com/@julimov)

Кулінарні варіації та подача

У Дніпровському регіоні популярні стуленики з начинкою з пасерованої цибулі та сала - по суті - українська класика.

У сучасних рецептах зустрічаються варіанти з повидлом - наприклад, сливовим, який додає пікантності та легкої солодщі . Такі стуленики випікають або смажать, залежно від смакових вподобань і наявності кухонного обладнання.

Їх подають гарячими до супів, молока чи чаю, часто як сніданок або швидкий перекус. Можливі домашні модифікації включають додавання куркуми в тісто для виразнішого кольору, або використання медових або сиркових начинок.

Це універсальна і водночас автентична страва, яка чудово підходить для комфортної, домашньої атмосфери.

Стуленик: рецепт забутої української страви, якою частували шанованих гостейСтуленики можуть бути з будь-якою начинкою (фото: скриншот Youtube.com/@julimov)

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При написанні використовувалися наступні джерела: рецепт з Youtube-каналу "Юлія Мовчан", інформація з Вікіпедії.

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