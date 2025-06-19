Ліниві чебуреки без смаження: швидкий і корисний рецепт
Смачні ліниві чебуреки без зайвого жиру - ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою. У цьому рецепті не використовується олія, а начинку можна зробити з нежирного м’яса чи сиру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Ліниві чебуреки: простий рецепт
Список інгредієнтів:
- тортилья - 4 шт.
- фарш з філе стегна курки - 400 г
- цибуля - 150 г
- рублена зелень - 10 г
- сіль, перець та кунжут - до смаку
- моцарела - 40 г
- яйце - 1 шт.
Час приготування страви - 50 хв.
В результату у 100 г такої страви буде:
- калорії - 179
- білки - 13 г
- жири - 6 г
- вуглеводи - 16 г
Вага всієї порції складе 870 г.
Легкий спосіб приготування
Для приготування чебуреків краще підійде куряче стегно, яке варто очистити від жиру та перемолоти у стан фаршу разом з цибулею. Додайте ще пучок зелені, сіль, перець та все перемішайте.
На половину тортильї викладаємо і розмащуємо фарш. Краї тортильї змащуємо збитим яйцем. Поверх фаршу можна трішки присипати не жирною моцарелою.
В кінці накриваємо другою половиною тортильї, гарно защіпуємо краї. Зверху тортилью теж змащуємо яйцем і присипаємо кунжутом.
Випікати чебуреки потрібно при 180 С 20-25 хв і готово.
Рецепт курячих чебуреків (фото: кадр з відео)
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