Ліниві чебуреки без смаження: швидкий і корисний рецепт

Смачні ліниві чебуреки без зайвого жиру - ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою. У цьому рецепті не використовується олія, а начинку можна зробити з нежирного м’яса чи сиру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогера Алекса Міля.

Ліниві чебуреки: простий рецепт

Список інгредієнтів:

тортилья - 4 шт.

фарш з філе стегна курки - 400 г

цибуля - 150 г

рублена зелень - 10 г

сіль, перець та кунжут - до смаку

моцарела - 40 г

яйце - 1 шт.

Час приготування страви - 50 хв.

В результату у 100 г такої страви буде:

калорії - 179

білки - 13 г

жири - 6 г

вуглеводи - 16 г

Вага всієї порції складе 870 г.

Легкий спосіб приготування

Для приготування чебуреків краще підійде куряче стегно, яке варто очистити від жиру та перемолоти у стан фаршу разом з цибулею. Додайте ще пучок зелені, сіль, перець та все перемішайте.

На половину тортильї викладаємо і розмащуємо фарш. Краї тортильї змащуємо збитим яйцем. Поверх фаршу можна трішки присипати не жирною моцарелою.

В кінці накриваємо другою половиною тортильї, гарно защіпуємо краї. Зверху тортилью теж змащуємо яйцем і присипаємо кунжутом.

Випікати чебуреки потрібно при 180 С 20-25 хв і готово.

Рецепт курячих чебуреків (фото: кадр з відео)