Пирог с зеленым луком и яйцами: рецепт, который обожали наши бабушки

Этот пирог - как поездка в деревню к бабушке: простой, сытный и очень вкусный. Зеленый лук весной срезали прямо с грядки, яйца варили домашние, а тесто месили на дрожжах, без спешки. Это не просто рецепт - это часть украинской кухонной памяти.

Как приготовить самый вкусный пирог с зеленым луком и яйцами по рецептам наших бабушек, рассказывает РБК-Украина.

Пироги с луком и яйцом готовили на Полтавщине, Черкасщине, Слобожанщине - особенно весной, когда еще не было овощей, но уже появлялась молодая зелень.

Такой пирог - традиционный "мостик" между постной и праздничной кухней. В некоторых регионах его даже брали на праздники или ярмарки, заворачивая в рушник.

Что вам понадобится

Для теста:

Мука - 500 г муки

Теплое молоко или вода - 250 мл

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 ч. ложка

Соль - 1 ч. ложка

Масло или сливочное масло - 2 ст. ложки

Дрожжи - 1 ч. ложка сухих или 20 г свежих

Для начинки:

Вареные яйца - 5-6 шт.

Большой пучок зеленого лука

Соль, перец - по вашему вкусу

Сливочное масло - 1-2 ст. ложки

Как готовить пирог с зеленым луком и яйцами

Замешиваем тесто:

Смешайте теплое молоко с дрожжами и сахаром и дайте настояться 10 минут, чтобы началась реакция. Добавьте яйцо, масло, муку и замешивайте мягкое эластичное тесто.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на 1-1,5 часа.

Делаем начинку:

Пока тесто подходит, сделайте начинку. Отварите яйца, дайте им остыть и нарежьте кубиками или натрите на терке.

Зелень лука промойте, порежьте. Если есть желание - обжарьте на сливочном масле 2-3 минуты.

Собираем пирог:

Тесто разделите на 2 части - это будет нижняя и верхняя. Распределите начинку равномерно по нижней части.

Накройте второй частью теста и защипните края. Сделайте сверху надрез, чтобы выходил пар. Смажьте сырым желтком. Можно присыпать кунжутом.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте пирог 35-40 минут, до золотистой корочки.

После выпекания можно слегка смазать маслом и накрыть на 10 минут полотенцем - так корочка станет мягче.