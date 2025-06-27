ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пирог с зеленым луком и яйцами: рецепт, который обожали наши бабушки

Пятница 27 июня 2025 19:35
UA EN RU
Пирог с зеленым луком и яйцами: рецепт, который обожали наши бабушки Как приготовить пирог с зеленым луком и яйцами по рецепту наших бабушек (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Этот пирог - как поездка в деревню к бабушке: простой, сытный и очень вкусный. Зеленый лук весной срезали прямо с грядки, яйца варили домашние, а тесто месили на дрожжах, без спешки. Это не просто рецепт - это часть украинской кухонной памяти.

Как приготовить самый вкусный пирог с зеленым луком и яйцами по рецептам наших бабушек, рассказывает РБК-Украина.

Пироги с луком и яйцом готовили на Полтавщине, Черкасщине, Слобожанщине - особенно весной, когда еще не было овощей, но уже появлялась молодая зелень.

Такой пирог - традиционный "мостик" между постной и праздничной кухней. В некоторых регионах его даже брали на праздники или ярмарки, заворачивая в рушник.

Что вам понадобится

Для теста:

  • Мука - 500 г муки
  • Теплое молоко или вода - 250 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 1 ч. ложка
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Масло или сливочное масло - 2 ст. ложки
  • Дрожжи - 1 ч. ложка сухих или 20 г свежих

Для начинки:

  • Вареные яйца - 5-6 шт.
  • Большой пучок зеленого лука
  • Соль, перец - по вашему вкусу
  • Сливочное масло - 1-2 ст. ложки

Как готовить пирог с зеленым луком и яйцами

Замешиваем тесто:

Смешайте теплое молоко с дрожжами и сахаром и дайте настояться 10 минут, чтобы началась реакция. Добавьте яйцо, масло, муку и замешивайте мягкое эластичное тесто.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на 1-1,5 часа.

Делаем начинку:

Пока тесто подходит, сделайте начинку. Отварите яйца, дайте им остыть и нарежьте кубиками или натрите на терке.

Зелень лука промойте, порежьте. Если есть желание - обжарьте на сливочном масле 2-3 минуты.

Собираем пирог:

Тесто разделите на 2 части - это будет нижняя и верхняя. Распределите начинку равномерно по нижней части.

Накройте второй частью теста и защипните края. Сделайте сверху надрез, чтобы выходил пар. Смажьте сырым желтком. Можно присыпать кунжутом.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте пирог 35-40 минут, до золотистой корочки.

После выпекания можно слегка смазать маслом и накрыть на 10 минут полотенцем - так корочка станет мягче.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использованы источники: рецепты на etnokukhnya.info и UkrainianFoodie.com

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Пирог Выпечка Приготовление Украинская кухня
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу