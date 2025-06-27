Пирог с зеленым луком и яйцами: рецепт, который обожали наши бабушки
Этот пирог - как поездка в деревню к бабушке: простой, сытный и очень вкусный. Зеленый лук весной срезали прямо с грядки, яйца варили домашние, а тесто месили на дрожжах, без спешки. Это не просто рецепт - это часть украинской кухонной памяти.
Как приготовить самый вкусный пирог с зеленым луком и яйцами по рецептам наших бабушек, рассказывает РБК-Украина.
Пироги с луком и яйцом готовили на Полтавщине, Черкасщине, Слобожанщине - особенно весной, когда еще не было овощей, но уже появлялась молодая зелень.
Такой пирог - традиционный "мостик" между постной и праздничной кухней. В некоторых регионах его даже брали на праздники или ярмарки, заворачивая в рушник.
Что вам понадобится
Для теста:
- Мука - 500 г муки
- Теплое молоко или вода - 250 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 1 ч. ложка
- Соль - 1 ч. ложка
- Масло или сливочное масло - 2 ст. ложки
- Дрожжи - 1 ч. ложка сухих или 20 г свежих
Для начинки:
- Вареные яйца - 5-6 шт.
- Большой пучок зеленого лука
- Соль, перец - по вашему вкусу
- Сливочное масло - 1-2 ст. ложки
Как готовить пирог с зеленым луком и яйцами
Замешиваем тесто:
Смешайте теплое молоко с дрожжами и сахаром и дайте настояться 10 минут, чтобы началась реакция. Добавьте яйцо, масло, муку и замешивайте мягкое эластичное тесто.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на 1-1,5 часа.
Делаем начинку:
Пока тесто подходит, сделайте начинку. Отварите яйца, дайте им остыть и нарежьте кубиками или натрите на терке.
Зелень лука промойте, порежьте. Если есть желание - обжарьте на сливочном масле 2-3 минуты.
Собираем пирог:
Тесто разделите на 2 части - это будет нижняя и верхняя. Распределите начинку равномерно по нижней части.
Накройте второй частью теста и защипните края. Сделайте сверху надрез, чтобы выходил пар. Смажьте сырым желтком. Можно присыпать кунжутом.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте пирог 35-40 минут, до золотистой корочки.
После выпекания можно слегка смазать маслом и накрыть на 10 минут полотенцем - так корочка станет мягче.
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При написании материала использованы источники: рецепты на etnokukhnya.info и UkrainianFoodie.com