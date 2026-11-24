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Обсяг субсидій. Витрати держави на субсидування енергоносіїв сягають майже 4% ВВП;

Витрати держави на субсидування енергоносіїв сягають майже 4% ВВП; Рекомендації МВФ. Протягом 2027-2029 років тариф на електроенергію може зрости до 9,7 гривень, а на газ – до 22 гривень;

Протягом 2027-2029 років тариф на електроенергію може зрости до 9,7 гривень, а на газ – до 22 гривень; Причини для підняття тарифів. Україна має скорочувати видатки бюджету, а енергокомпанії потребують додаткових коштів на ремонти;

Україна має скорочувати видатки бюджету, а енергокомпанії потребують додаткових коштів на ремонти; Позиція влади. В Міненерго заявили, що підвищення тарифів можливе лише після війни;

В Міненерго заявили, що підвищення тарифів можливе лише після війни; Необхідність переглянути субсидії. Державі буде складно визначити тих, хто потребуватиме допомоги через міграцію та неофіційні доходи громадян.

Рекомендації МВФ підняти тарифів

Україна залишається залежною від зовнішньої фінансової допомоги. Вся вона тримається на висновках ключогового кредитора – Міжнародного валютного фонду. Співпраця з фондом визначає чи зможе Україна отримувати кошти від інших фінансових установ чи урядів.

Рамка взаємодії з фондом прописана у відповідних меморандумах. В діючому Меморандумі між Україною та МВФ (від 2 липня 2026 року) підняте давно наболіле питання – підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

МВФ давно говорить про необхідність цього кроку. Щоб підійти до цього питання знову, фонд провів аналіз витрат, які здійснює Україна на енергетичні субсидії і 30 жовтня публікував "Технічний звіт. Оцінка бюджетних витрат на енергетичні субсидії та варіанти реформи".

В цьому документі, представники МВФ зазначили, що діючі тарифи на електроенергію та газ для населення становлять лише 41% та 49% від значень, які покривають витрати на їх виробництво та доставку. Щоб усунути цей розрив, необхідно було б підняти тариф на електроенергію в 2,4 рази і тариф на газ – у 2 рази.

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Така різниця говорить про те, що в енергетичному секторі діє значне субсидування – держава покриває частину витрат, щоб утримувати ціни нижче ринкового рівня. Це відбувається за рахунок великих державних енергетичних компаній, здебільшого, "Енергоатому" та "Нафтогазу", які виконують спеціальні обов'язки на ринках електроенергії та газу відповідно.

Спецобов'язки (або ПСО – покладання спеціальних обов'язків) – це виключення із загальних ринкових механізмів, які встановила держава, спеціально для того, щоб можна було продавати електроенергію та газ за цінами, які є нижче ринкових.

Цей же механізм дозволяє купувати електроенергію з відновлюваних джерел за тарифом, який є вище ринкового значення. Оскільки, за звичайних обставин ніхто не буде продавати дешево, а купувати дорого, держава поклала спеціальні зобов'язання на ланцюжок державних компаній, щоб вони виконували соціальну мету – забезпечували населення енергоресурсами за доступними цінами.

Експерти МВФ оцінили, що витрати державного сектору, які пов'язані із такими спецобов'язками та аналогічними заходами, досягли 3,7% ВВП на рік за період 2024-2026 років. Найбільшу частку займають субсидії на електроенергію та газ – 1,8% та 1,4% ВВП відповідно, ще 0,3% – це витрати на постачання тепла для населення за пільговою ціною і 0,2% – викуп електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел.

Фото: Експерти МВФ оцінили, що загальне субсидування енергоносіїв сягає майже 4% ВВП країни (інфографіка РБК-Україна)

На фоні значних витрат на енергетичні субсидії, МВФ вкотре вийшов з рекомендаціями провести поетапне підняття тарифів для населення протягом трьох років. Це пропонується зробити у 2027-2029 роках.

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Фонд запропонував два сценарії. Сценарій "А" передбачає більш радикальне зростання тарифів – у 2-3 рази. Згідно нього, на третій рік реформи тариф на електроенергію має зрости із сьогоднішніх 4,32 до 9,67 гривень за кіловат-годину, а тариф на газ – із 7,96 до 22 гривень за кубометр.

Сценарій "Б" пропонує більш поміркований підхід – підвищення у 1,5-2 рази. Згідно нього, світло за три роки здорожчає до 6,09 гривень за кіловат-годину, а газ – до 17,2 гривень за кубометр.

Фото: Сценарій "А" передбачає здорожчання світла до 9,7 гривень у 2029 році (інфографіка РБК-Україна)

В обох випадках пропонується поступовий відхід від застосування спеціальних обов'язків на ринках газу та електроенергії.

"Бюджетна економія від повного пакету реформ буде становити 3,2% ВВП за сценарієм "А" та 1,5% ВВП за сценарієм "Б", – йдеться у звіті МВФ.

Фонд вказує на те, що через російські атаки українська енергетика потребує значного капіталу для відновлення та інвестицій.

"Тарифи на енергію не встигають за зростанням витрат на постачання (енергоносіїв компаніями - ред.), через що скоротилися ресурси, доступні для ремонтів та інвестицій", – додатково прокоментували у Міжнародному валютному фонді у відповідь на запит РБК-Україна.

Енергокомпанії потребують значних коштів для відновлення, як приклад, пошкодження Трипільської ТЕС у 2024 році (фото Getty Images)

Підняття тарифів має супроводжуватися "ретельно відкаліброваними" заходами із підтримки економічно вразливих верств населення. При розробці цих заходів не варто покладатися на застарілі статистичні дані про соціальний стан населення.

"Вкрай важливим є актуальний аналіз того, як зміни тарифів вплинуть на різні домогосподарства", – прокоментували виданню у фонді і додали, що уряд зобов'язався оцінити, який вплив матимуть зміни тарифів на вразливі верстви, щоб захистити їх інтереси.

Фото: МВФ рекомендує підняти тариф на газ для населення у 2-3 рази протягом трьох років (інфографіка РБК-Україна)

Звіт МВФ не деталізує, якими мають бути форми соціальної підтримки, проте, фонд посилається на Третій та Четвертий енергетичні пакети – Директиви ЄС, які регулюють енергетичну галузь і були прийняті у 2009 та 2019 роках відповідно. В цих документах вказується, що регульовані ціни на енергоресурси застосовуються в дуже обмежених випадках.

Простими словами, європейська практика віддає перевагу не низькій ціні на енергоносій для всіх чи лише вразливих сімей, а передбачає, що держава має доплачувати тим сім'ям, які не можуть його купити за ринковою ціною.

"Підтримка вразливих споживачів є найефективнішою, коли вона надається безпосередньо тим домогосподарствам, які її найбільше потребують", – підкреслили експерти МВФ в коментарі РБК-Україна.

Додаткові підстави для перегляду тарифів

Крім згаданих причин, через енергетичні субсидії, уряд вимушений позичати більше коштів у зовнішніх партнерів. При цьому державний борг України вже й так наблизився до 100% ВВП, коментує виданню старша економістка "Центру економічної стратегії" Наталія Колесніченко. До того ж, через низькі тарифи уряд недоотримує податки, додає експерт.

"Треба скорочувати видатки, які тільки можна, і одним із заходів є зменшення витрат на покриття вартості енергоресурсів", – пояснює ексрадник президента з економічних питань Олег Устенко.

За 9 місяців цього року дві державні енергетичні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" витратили на компенсацію вартості електроенергії для населення 191 млрд гривень, тоді як за весь минулий рік це значення становило 180 млрд гривень. Таке зростання зумовлене підвищенням ринкових цін на електроенергію, говорить в коментарі РБК-Україна аналітик ринку електроенергії консалтингової компанії ExPro Дар'я Орлова.

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Порівняємо діючий тариф для населення з ринковою ціною. Наприклад, у випадку електроенергії за ринковий показник можна взяти тариф універсальної послуги – поставки для малих непобутових споживачів (ФОП та юрособи з потужністю споживання до 50 кВт). Він становить 9-11 гривень в залежності від регіону, що в 2-2,5 рази вище за тариф для побутових споживачів, коментує аналітик.

Фото: Компанії на вільному ринку не продають газ або електроенергію за тарифами для населення (інфографіка РБК-Україна)

Ринкова ціна для газу, за якою він торгується на біржі та між компаніями на вільному ринку, становить близько 26,5 гривень за кубометр. Це в 3,3 рази більше за тариф "Фіксований" від "Нафтогазу", коментує аналітик газового ринку компанії ExPro Михайло Свищо. Таким чином, ціни, за якими можна придбати енергоносії на вільному ринку, в рази перевищують їх вартість для населення.

Реакція влади на пропозицію фонду

Після публікації звіту МВФ, Міністерство енергетики вийшло з офіційною заявою, що рекомендації фонду "важливі для України як пропозиції", а згадані сценарії підвищення тарифів "не є зобов'язаннями і жоден із них не передбачає негайного виконання".

Мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти і будь-які зміни цін на енергоносії можливі лише після завершення воєнного стану, йдеться у повідомленні на Telegram-каналі Міненерго від 3 листопада.

Зміни тарифів можливі лише після підготовки нової системи соціальної допомоги. "Спочатку дієва модель підтримки українських родин і лише потім – зміни в ціноутворення", – йдеться у заяві Міненерго.

У відомстві поділяють позицію фонду, що допомога має бути адресною, тобто для конкретної сім'ї.

Питання підняття тарифів обговорювалося між представниками уряду і місії МВФ, яка працювала в Києві минулого тижня , повідомив РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко. Представники фонду прекрасно розуміють в якому матеріальному становищі перебувають багато сімей в Україні.

"В нинішніх умовах це питання – архіскладне. Воно дискутувалося, але я думаю, що знайшли те рішення, яке задовольнить українську сторону", – додав міністр.

Проблеми соціальної підтримки

Держава вже давно реформує систему соціальної допомоги і намагається відійти від категоріального принципу, який передбачає субсидії та пільги певним категоріям населення, наприклад, багатодітним сім'ям. Йому на зміну має прийти адресна допомога, яку згадували МВФ та уряд, і яка передбачає виплати, наприклад, лише тим багатодітним родинам, які самі не можуть себе забезпечити.

Щоб застосувати адресний принцип, необхідно провести чітку верифікацію (перевірку) доходів субсидіантів. Це дуже складно зробити через велику міграцію населення в умовах війни. Наприклад, багато людей перебувають за кордоном. Для отримання інформації про їх доходи необхідно налагодити міжнародний обмін інформацією, коментує РБК-Україна провідний експерт соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна.

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Обмежені можливості отримати інформацію про людей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. У випадку внутрішньо переміщених осіб, ситуація ускладнюється їх частою зміною місця проживання, нестабільністю зайнятості та доходів, витрат на оренду житла.

В Україні залишається значний неформальний сектор економіки, де взагалі складно визначити рівень доходів. Останні рішення влади, такі як закриття малих торговельних об'єктів (МАФів), призводять до втрати легальних робочих місць і змушують людей ще більше переходити у неформальну зайнятість, додає експерт Центру Разумкова.

Ще одним викликом є отримання інформації не про окремого громадянина, а про домогосподарство (сім'ю), яке має спільні витрати на житлово-комунальні послуги. На сьогодні формується Єдина інформаційна система соціальної сфери, яка має замінити розрізнені та застарілі реєстри.

Проте, поки держава не має повної інформаційної бази, яка дозволяла б оцінити реальний матеріальний стан домогосподарства з урахуванням усіх джерел доходів його членів, зазначила Пищуліна.

Державі складно визначити, якої соціальної допомоги потребує ціла сім'я, а не окрема людина (фото Getty Images)

Ця проблема напряму стосується підняття тарифів, адже у такому випадку Міністерству соціальної політики буде складно точно оцінити кількість сімей, які будуть потребувати підтримки, переконана співрозмовник.

Ймовірність зростання тарифів

Поки "Енергоатому" та "Нафтогазу" буде вистачати коштів для виконання спецобов'язків, уряд буде використовувати ці компанії, щоб утримувати тарифи для населення на нинішньому рівні, переконані аналітики ExPro.

Схожу думку висловлює Олег Устенко, який вважає, що влада буде шукати всі можливі альтернативні варіанти.

"Проте, наскільки їм це вдасться, я не впевнений. В кінці кінців, ми прийдемо до того, це треба буде зробити", – говорить співрозмовник.

Якщо все-таки розпочинати цикл підвищення тарифів, то це варто робити поступово. Головна причина – високий рівень бідності в Україні, який за оцінками Світового банку, зріс з 20% у 2021 році до 42% у 2025 році.

Ще один аргумент – це високі світові ціни на енергоресурси через війну на Близькому сході . Поступове підвищення дасть можливість пройти період турбулентності на світових ринках і підготувати систему соціальної підтримки, вважає Наталія Колесніченко.

Зростання тарифів зменшить фінансове навантаження на той же "Енергоатом", компанія додатково отримає у своє розпорядження мільярди гривень. У світлі корупційної справи "Мідас" , виникає питання – наскільки ефективно будуть використані ці кошти. Тому, перед тим, як збільшити грошовий потік варто довести до кінця розслідування і забезпечити прозору роботу найбільшого виробника електроенергії в країні.

Збереження нинішніх тарифів на світло та газ дедалі дорожче обходиться державі та енергокомпаніям. Поки уряду вдавалося відкладати непопулярні кроки, але ці можливості – не безмежні. З огляду на колосальну потребу у зовнішньому фінансуванні, це питання буде підніматися знову. До того часу, як воно стане більше ніж рекомендація, уряд має налагодити систему субсидій.