Главное:

Объем субсидий. Расходы государства на субсидирование энергоносителей достигают почти 4% ВВП;

Расходы государства на субсидирование энергоносителей достигают почти 4% ВВП; Рекомендации МВФ. В течение 2027-2029 годов тариф на электроэнергию может вырасти до 9,7 гривен, а на газ – до 22 гривен;

В течение 2027-2029 годов тариф на электроэнергию может вырасти до 9,7 гривен, а на газ – до 22 гривен; Причины для повышения тарифов. Украина должна сокращать расходы бюджета, а энергокомпании нуждаются в дополнительных средствах на ремонты;

Украина должна сокращать расходы бюджета, а энергокомпании нуждаются в дополнительных средствах на ремонты; Позиция власти. В Минэнерго заявили, что повышение тарифов возможно только после войны;

В Минэнерго заявили, что повышение тарифов возможно только после войны; Необходимость пересмотреть субсидии. Государству будет сложно определить тех, кто будет нуждаться в помощи из-за миграции и неофициальных доходов граждан.

Рекомендации МВФ поднять тарифы

Украина остается зависимой от внешней финансовой помощи. Вся она держится на выводах ключевого кредитора – Международного валютного фонда. Сотрудничество с фондом определяет, сможет ли Украина получать средства от других финансовых учреждений или правительств.

Рамки взаимодействия с фондом прописаны в соответствующих меморандумах. В действующем Меморандуме между Украиной и МВФ (от 2 июля 2026 года) поднят давно наболевший вопрос – повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

МВФ давно говорит о необходимости этого шага. Чтобы подойти к этому вопросу снова, фонд провел анализ расходов, которые осуществляет Украина на энергетические субсидии, и 30 октября опубликовал "Технический отчет. Оценка бюджетных расходов на энергетические субсидии и варианты реформы".

В этом документе представители МВФ отметили, что действующие тарифы на электроэнергию и газ для населения составляют лишь 41% и 49% от значений, которые покрывают расходы на их производство и доставку. Чтобы устранить этот разрыв, необходимо было бы поднять тариф на электроэнергию в 2,4 раза и тариф на газ – в 2 раза.

Читайте также: Как повышали тариф на свет во время войны?

Такая разница говорит о том, что в энергетическом секторе действует значительное субсидирование – государство покрывает часть расходов, чтобы удерживать цены ниже рыночного уровня. Это происходит за счет крупных государственных энергетических компаний, преимущественно, "Энергоатома" и "Нафтогаза", которые выполняют специальные обязанности на рынках электроэнергии и газа соответственно.

Спецобязанности (или ПСО – возложение специальных обязанностей) – это исключение из общих рыночных механизмов, которые установило государство, специально для того, чтобы можно было продавать электроэнергию и газ по ценам, которые ниже рыночных.

Этот же механизм позволяет покупать электроэнергию из возобновляемых источников по тарифу, который выше рыночного значения. Поскольку, при обычных обстоятельствах никто не будет продавать дешево, а покупать дорого, государство возложило специальные обязательства на цепочку государственных компаний, чтобы они выполняли социальную цель – обеспечивали население энергоресурсами по доступным ценам.

Эксперты МВФ оценили, что расходы государственного сектора, которые связаны с такими спецобязанностями и аналогичными мерами, достигли 3,7% ВВП в год за период 2024-2026 годов. Наибольшую долю занимают субсидии на электроэнергию и газ – 1,8% и 1,4% ВВП соответственно, еще 0,3% – это расходы на поставку тепла для населения по льготной цене и 0,2% – выкуп электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Фото: Эксперты МВФ оценили, что общее субсидирование энергоносителей составляет почти 4% ВВП страны (инфографика РБК-Украина)

На фоне значительных расходов на энергетические субсидии, МВФ в очередной раз выступил с рекомендациями провести поэтапное повышение тарифов для населения в течение трех лет. Это предлагается сделать в 2027-2029 годах.

Читайте также: МВФ уже предлагал поднять тарифы в 2024 году

Фонд предложил два сценария. Сценарий "А" предусматривает более радикальный рост тарифов – в 2-3 раза. Согласно ему, на третий год реформы тариф на электроэнергию должен вырасти с сегодняшних 4,32 до 9,67 гривен за киловатт-час, а тариф на газ – с 7,96 до 22 гривен за кубометр.

Сценарий "Б" предлагает более умеренный подход – повышение в 1,5-2 раза. Согласно ему, свет за три года подорожает до 6,09 гривен за киловатт-час, а газ – до 17,2 гривен за кубометр.

Фото: Сценарий "А" предусматривает удорожание света до 9,7 гривен в 2029 году (инфографика РБК-Украина)

В обоих случаях предлагается постепенный отход от применения специальных обязанностей на рынках газа и электроэнергии.

"Бюджетная экономия от полного пакета реформ составит 3,2% ВВП по сценарию "А" и 1,5% ВВП по сценарию "Б", – говорится в отчете МВФ.

Фонд указывает на то, что из-за российских атак украинская энергетика нуждается в значительном капитале для восстановления и инвестиций.

"Тарифы на энергию не успевают за ростом расходов на поставку (энергоносителей компаниями - ред.), из-за чего сократились ресурсы, доступные для ремонтов и инвестиций", – дополнительно прокомментировали в Международном валютном фонде в ответ на запрос РБК-Украина.

Энергокомпании нуждаются в значительных средствах для восстановления, как пример, повреждения Трипольской ТЭС в 2024 году (фото Getty Images)

Повышение тарифов должно сопровождаться "тщательно откалиброванными" мерами по поддержке экономически уязвимых слоев населения. При разработке этих мер не стоит полагаться на устаревшие статистические данные о социальном положении населения.

"Крайне важен актуальный анализ того, как изменения тарифов повлияют на разные домохозяйства", – прокомментировали изданию в фонде и добавили, что правительство обязалось оценить, какое влияние окажут изменения тарифов на уязвимые слои, чтобы защитить их интересы.

Фото: МВФ рекомендует поднять тариф на газ для населения в 2-3 раза в течение трех лет (инфографика РБК-Украина)

Отчет МВФ не детализирует, какими должны быть формы социальной поддержки, однако фонд ссылается на Третий и Четвертый энергетические пакеты – Директивы ЕС, которые регулируют энергетическую отрасль и были приняты в 2009 и 2019 годах соответственно. В этих документах указывается, что регулируемые цены на энергоресурсы применяются в очень ограниченных случаях.

Простыми словами, европейская практика отдает предпочтение не низкой цене на энергоноситель для всех или только уязвимых семей, а предусматривает, что государство должно доплачивать тем семьям, которые не могут его купить по рыночной цене.

"Поддержка уязвимых потребителей является наиболее эффективной, когда она предоставляется непосредственно тем домохозяйствам, которые в ней больше всего нуждаются", – подчеркнули эксперты МВФ в комментарии РБК-Украина.

Дополнительные основания для пересмотра тарифов

Кроме упомянутых причин, из-за энергетических субсидий правительство вынуждено занимать больше средств у внешних партнеров. При этом государственный долг Украины уже и так приблизился к 100% ВВП, комментирует изданию старший экономист "Центра экономической стратегии" Наталья Колесниченко. К тому же, из-за низких тарифов правительство недополучает налоги, добавляет эксперт.

"Нужно сокращать расходы, какие только можно, и одной из мер является уменьшение расходов на покрытие стоимости энергоресурсов", – объясняет экс-советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

За 9 месяцев этого года две государственные энергетические компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" потратили на компенсацию стоимости электроэнергии для населения 191 млрд гривен, тогда как за весь прошлый год это значение составляло 180 млрд гривен. Такой рост обусловлен повышением рыночных цен на электроэнергию, говорит в комментарии РБК-Украина аналитик рынка электроэнергии консалтинговой компании ExPro Дарья Орлова.

Читайте также: Как движется дело о коррупции в "Энергоатоме"?

Сравним действующий тариф для населения с рыночной ценой. Например, в случае электроэнергии за рыночный показатель можно взять тариф универсальной услуги – поставки для малых небытовых потребителей (ФЛП и юрлица с мощностью потребления до 50 кВт). Он составляет 9-11 гривен в зависимости от региона, что в 2-2,5 раза выше тарифа для бытовых потребителей, комментирует аналитик.

Фото: Компании на свободном рынке не продают газ или электроэнергию по тарифам для населения (инфографика РБК-Украина)

Рыночная цена на газ, по которой он торгуется на бирже и между компаниями на свободном рынке, составляет около 26,5 гривен за кубометр. Это в 3,3 раза больше тарифа "Фиксированный" от "Нафтогаза", комментирует аналитик газового рынка компании ExPro Михаил Свищо. Таким образом, цены, по которым можно приобрести энергоносители на свободном рынке, в разы превышают их стоимость для населения.

Реакция властей на предложение фонда

После публикации отчета МВФ Министерство энергетики выступило с официальным заявлением, что рекомендации фонда "важны для Украины как предложения", а упомянутые сценарии повышения тарифов "не являются обязательствами и ни один из них не предусматривает немедленного выполнения".

Мораторий на повышение тарифов продолжает действовать и любые изменения цен на энергоносители возможны только после завершения военного положения, говорится в сообщении на Telegram-канале Минэнерго от 3 ноября.

Изменения тарифов возможны только после подготовки новой системы социальной помощи. "Сначала действенная модель поддержки украинских семей и только потом – изменения в ценообразовании", – говорится в заявлении Минэнерго.

В ведомстве разделяют позицию фонда, что помощь должна быть адресной, то есть для конкретной семьи.

Вопрос повышения тарифов обсуждался между представителями правительства и миссии МВФ, которая работала в Киеве на прошлой неделе, сообщил РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко. Представители фонда прекрасно понимают, в каком материальном положении находятся многие семьи в Украине.

"В нынешних условиях этот вопрос – архисложный. Он дискутировался, но я думаю, что нашли то решение, которое удовлетворит украинскую сторону", – добавил министр.

Проблемы социальной поддержки

Государство уже давно реформирует систему социальной помощи и пытается отойти от категориального принципа, который предусматривает субсидии и льготы определенным категориям населения, например, многодетным семьям. Ему на смену должна прийти адресная помощь, которую упоминали МВФ и правительство, и которая предусматривает выплаты, например, только тем многодетным семьям, которые сами не могут себя обеспечить.

Чтобы применить адресный принцип, необходимо провести четкую верификацию (проверку) доходов получателей субсидий. Это очень сложно сделать из-за большой миграции населения в условиях войны. Например, многие люди находятся за границей. Для получения информации об их доходах необходимо наладить международный обмен информацией, комментирует РБК-Украина ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

Читайте также: Сколько людей выехало из Украины из-за войны?

Ограничены возможности получить информацию о людях, которые оказались на временно оккупированных территориях. В случае внутренне перемещенных лиц ситуация усложняется их частой сменой места жительства, нестабильностью занятости и доходов, расходов на аренду жилья.

В Украине остается значительный неформальный сектор экономики, где вообще сложно определить уровень доходов. Последние решения власти, такие как закрытие малых торговых объектов (МАФов), приводят к потере легальных рабочих мест и заставляют людей еще больше переходить в неформальную занятость, добавляет эксперт Центра Разумкова.

Еще одним вызовом является получение информации не об отдельном гражданине, а о домохозяйстве (семье), которое имеет общие расходы на жилищно-коммунальные услуги. На сегодняшний день формируется Единая информационная система социальной сферы, которая должна заменить разрозненные и устаревшие реестры.

Однако пока государство не имеет полной информационной базы, которая позволяла бы оценить реальное материальное положение домохозяйства с учетом всех источников доходов его членов, отметила Пищулина.

Государству сложно определить, в какой социальной помощи нуждается целая семья, а не отдельный человек (фото Getty Images)

Эта проблема напрямую касается повышения тарифов, ведь в таком случае Министерству социальной политики будет сложно точно оценить количество семей, которые будут нуждаться в поддержке, убеждена собеседница.

Вероятность роста тарифов

Пока "Энергоатому" и "Нафтогазу" будет хватать средств для выполнения спецобязанностей, правительство будет использовать эти компании, чтобы удерживать тарифы для населения на нынешнем уровне, убеждены аналитики ExPro.

Похожее мнение высказывает Олег Устенко, который считает, что власть будет искать все возможные альтернативные варианты.

"Однако, насколько им это удастся, я не уверен. В конце концов, мы придем к тому, что это нужно будет сделать", – говорит собеседник.

Если все-таки начинать цикл повышения тарифов, то это стоит делать постепенно. Главная причина – высокий уровень бедности в Украине, который, по оценкам Всемирного банка, вырос с 20% в 2021 году до 42% в 2025 году.

Еще один аргумент – это высокие мировые цены на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке. Постепенное повышение даст возможность пройти период турбулентности на мировых рынках и подготовить систему социальной поддержки, считает Наталья Колесниченко.

Рост тарифов уменьшит финансовую нагрузку на тот же "Энергоатом", компания дополнительно получит в свое распоряжение миллиарды гривен. В свете коррупционного дела "Мидас" возникает вопрос – насколько эффективно будут использованы эти средства. Поэтому, перед тем, как увеличить денежный поток, стоит довести до конца расследование и обеспечить прозрачную работу крупнейшего производителя электроэнергии в стране.

Сохранение нынешних тарифов на свет и газ все дороже обходится государству и энергокомпаниям. Пока правительству удавалось откладывать непопулярные шаги, но эти возможности – не безграничны. Учитывая колоссальную потребность во внешнем финансировании, этот вопрос будет подниматься снова. До того времени, как он станет больше чем рекомендацией, правительство должно наладить систему субсидий.