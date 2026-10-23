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Через війну за кордоном опинилися 9,5 мільйона українців, - Зеленський

22:50 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Через війну за кордоном опинилися 9,5 мільйона українців, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Війна Росії проти України торкнулася мільйонів людей, які втратили свої домівки, роботу та змушені були виїхати за кордон.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на онлайн-зустрічі у Hudson institute.

За словами глави держави, війна - це насамперед людська трагедія, а не просто території чи відсотки землі.

Через повномасштабне вторгнення Росії за кордоном опинилися 9,5 мільйона цивільних українців.

"Це 20-25% від загальної кількості населення країни, яке становило 40 мільйонів. Вони втратили своє життя, свої будинки, свої робочі місця, і це обличчя війни Путіна", - зазначив президент.

Нагадаємо, що населення України скоротилося до 28,5 млн, як заявляла директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова.

За її словами, основною причиною такого падіння став масовий виїзд громадян за кордон через війну, тоді як показники смертності внаслідок бойових дій відіграють меншу роль у загальній статистиці скорочення.

Крім того, на тлі міграційних процесів та нових правил в'їзду в Європейський Союз виникають додаткові труднощі.

Зокрема, у ЄС можуть вимагати військово-облікові документи, про що раніше детально пояснювало Міністерство закордонних справ України для українців, які оформлюють тимчасовий захист за кордоном.

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