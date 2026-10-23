Через війну за кордоном опинилися 9,5 мільйона українців, - Зеленський

Війна Росії проти України торкнулася мільйонів людей, які втратили свої домівки, роботу та змушені були виїхати за кордон.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на онлайн-зустрічі у Hudson institute.

"Це 20-25% від загальної кількості населення країни, яке становило 40 мільйонів. Вони втратили своє життя, свої будинки, свої робочі місця, і це обличчя війни Путіна", - зазначив президент.

За словами глави держави, війна - це насамперед людська трагедія, а не просто території чи відсотки землі.

Нагадаємо, що населення України скоротилося до 28,5 млн, як заявляла директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова.

За її словами, основною причиною такого падіння став масовий виїзд громадян за кордон через війну, тоді як показники смертності внаслідок бойових дій відіграють меншу роль у загальній статистиці скорочення.

Крім того, на тлі міграційних процесів та нових правил в'їзду в Європейський Союз виникають додаткові труднощі.

Зокрема, у ЄС можуть вимагати військово-облікові документи, про що раніше детально пояснювало Міністерство закордонних справ України для українців, які оформлюють тимчасовий захист за кордоном.