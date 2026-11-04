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НАБУ та САП завершили розслідування справи "Мідас" про корупцію в енергетиці

09:47 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
НАБУ та САП завершили розслідування справи "Мідас" про корупцію в енергетиці Фото: Національне антикорупційне бюро України (Віталій Носач, РБК-Україна)
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НАБУ та САП завершили досудове розслідування справи "Мідас" про корупцію в енергетиці. Схема передбачала отримання відкатів від контрагентів "Енергоатому" та інших держпідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними слідства, учасники організації вимагали від компаній, які співпрацювали з держпідприємствами, від 10% до 15% від суми контрактів. Таку частку вони отримували як неправомірну вигоду.

Для легалізації грошей, одержаних незаконним шляхом, фігуранти використовували окремий офіс. Також у схемі були задіяні криптовалюта, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

Упродовж 2020-2025 років через цей офіс пройшло понад 111 млн доларів США та 12 млн євро.

НАБУ та САП вжили заходів для арешту активів злочинної організації як в Україні, так і за кордоном. Водночас розслідування інших фактів корупції та відмивання коштів в енергетичному секторі триває.

Нагадаємо, операцію "Мідас" НАБУ та САП розпочали 10 листопада 2025 року.

Серед головних фігурантів назвали бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

У лютому 2026 року НАБУ повідомило про підозру Герману Галущенку. Слідство встановило, що частину незаконно отриманих коштів легалізували через інвестиційний фонд на острові Ангілья та пов'язані з ним офшорні компанії.

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