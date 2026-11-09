МВФ розпочав переговори з Україною щодо перегляду програми фінансування EFF

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочав переговори з українською владою щодо об'єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Про це в РБК-Україна повідомили в представництві МВФ в Україні.

Місію Фонду очолює Гевін Грей. Як повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, консультації з українською стороною стартували сьогодні, 9 листопада.

Основна увага під час переговорів буде зосереджена на цілях макроекономічної та фіскальної політики, яких прагне досягти українська влада. Також представники Фонду та уряду обговорять структурні реформи.

Йдеться про об'єднаний перегляд одразу двох етапів програми EFF. Його результати матимуть значення для подальшої співпраці України з МВФ у межах чинної програми фінансування.