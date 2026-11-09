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МВФ розпочав переговори з Україною щодо перегляду програми фінансування EFF

10:48 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
МВФ розпочав переговори з Україною щодо перегляду програми фінансування EFF Фото: Міжнародний валютний фонд (Getty Images)
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочав переговори з українською владою щодо об'єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Про це в РБК-Україна повідомили в представництві МВФ в Україні.

Місію Фонду очолює Гевін Грей. Як повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, консультації з українською стороною стартували сьогодні, 9 листопада.

Основна увага під час переговорів буде зосереджена на цілях макроекономічної та фіскальної політики, яких прагне досягти українська влада. Також представники Фонду та уряду обговорять структурні реформи.

Йдеться про об'єднаний перегляд одразу двох етапів програми EFF. Його результати матимуть значення для подальшої співпраці України з МВФ у межах чинної програми фінансування.

Нагадаємо, у жовтні МВФ назвав умови для подальшого фінансування України. Для отримання наступних траншів Києву необхідно продовжити реформи у сфері мобілізації доходів і державного управління, а також отримати гарантії фінансової підтримки від партнерів.

Йдеться про об'єднання другого та третього переглядів програми EFF, за результатами якого Україна може отримати два транші на загальну суму близько 1,65 млрд доларів.

У липні Фонд уже перерахував Україні близько 690 млн доларів після першого перегляду програми.

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