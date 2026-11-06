Справа "Мідас". Ексраднику Галущенка пом'якшили запобіжний захід

Ігорю Миронюку обрали пом'якшення запобіжного заходу. Фігурант справи "Мідас" про корупцію в енергетиці пробув у СІЗО майже рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Вищого антикорупційного суду.

"Рокет" вийшов з СІЗО

Ексраднику ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку, який фігурує у справі "Мідас" під іменем "Рокет", пом'якшили запобіжний захід. Його випустили зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

Серед усіх підозрюваних у цій справі Миронюк пробув під вартою найдовше - майже рік.

Тепер під час перебування під домашнім арештом він носитиме електронний браслет.

Підставою для пом’якшення запобіжного заходу стало закінчення максимального строку тримання під вартою під час розслідування.

Справа "Мідас"

ВАКС узяв Миронюка під варту ще 12 листопада 2025 року з можливістю внесення застави розміром 126 мільйонів гривень.

Згодом суд кілька разів зменьшував заставу, тепер вона складає 25 мільйонів гривень.

Ще в листопаді минулого року прокурор пояснював необхідність тримання Миронюка під вартою ризиком знищення доказів. Адже під час обшуку він намагався знищити документи й викинути телефон.

Миронюк фігурує у справі про корупцію у сфері енергетики.

Учасники афери систематично отримували "відкати" від контрагентів "Енергоатому" розміром від 10% до 15% від вартості контрактів.

На суді Миронюк заперечував свою причетність до роботи в Міненерго та "Енергоатомі".