Підвищена небезпека: УЗ змінила маршрути приміських поїздів у Харківській області

Що змінилось для пасажирів УЗ у Харківській області

"У зв'язку з підвищеною небезпекою на Харківщині вносимо зміни у маршрут низки приміських поїздів", - наголосили в "Укрзалізниці".

Так, було обмежено рух "до" та "зі" станції "Варварівка" поїздів:

№6272 "Синельникове-1 - Варварівка" (замість "Синельникове-1 - Самійлівка");

"Синельникове-1 - Варварівка" (замість "Синельникове-1 - Самійлівка"); №6277 "Варварівка - Дніпро" (замість "Самійлівка - Дніпро").

"Просимо врахувати обмеження при подорожах сьогодні", - зауважили у прес-службі компанії.

Публікація УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Що відомо про ситуацію в Харкові та області

Згідно з інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали:

місто Харків;

11 населених пунктів Харківської області.

"Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шість - постраждали", - уточнив посадовець.

На території Лозівського району після ворожих атак БпЛА від електропостачання відключено:

близько 40 тисяч абонентів у місті Лозова;

майже 700 абонентів у шістьох населених пунктах Близнюківської громади.

Уточнюється, що у с. Самійлівка, зокрема, було пошкоджено:

два багатоквартирні будинки;

електромережі.

Публікація Синєгубова (скриншот: facebook.com/synegubov.oleg)