Підвищена небезпека: УЗ змінила маршрути приміських поїздів у Харківській області

Сьогодні, 4 вересня, "Укрзалізниця" внесла зміни в маршрут кількох приміських поїздів у Харківській області - у зв'язку з підвищеною небезпекою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ у Telegram.
"У зв'язку з підвищеною небезпекою на Харківщині вносимо зміни у маршрут низки приміських поїздів", - наголосили в "Укрзалізниці".
Так, було обмежено рух "до" та "зі" станції "Варварівка" поїздів:
"Просимо врахувати обмеження при подорожах сьогодні", - зауважили у прес-службі компанії.
Згідно з інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали:
"Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шість - постраждали", - уточнив посадовець.
На території Лозівського району після ворожих атак БпЛА від електропостачання відключено:
Уточнюється, що у с. Самійлівка, зокрема, було пошкоджено:
Нагадаємо, в середу, 3 вересня, росіяни вдарили дроном "Молнія" по навчальному закладу в Харкові.
Впродовж ночі 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників із шістьох напрямків.
У Харківській області ворожі дрони атакували будинки та підприємства, внаслідок чого виникли пожежі й було поранено цивільних.
