Росіяни вдарили дроном "Молнія" по навчальному закладу в Харкові

Харків, Середа 03 вересня 2025 20:10
Росіяни вдарили дроном "Молнія" по навчальному закладу в Харкові Ілюстративне фото: у Харкові був "приліт" дрону (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 вересня, ввечері атакували Харків. У місті був "приліт" дрона "Молнія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА "Молнія" по Немишлянському району міста", - розповів Терехов.

За його словами, наслідки атаки окупантів уточнюються.

Пізніше міський голова уточнив, що "приліт" був на території навчального закладу в Салтівському районі. Станом на зараз постраждалих немає. Інформація про можливі руйнування уточнюється.

Дрон "Молнія"

Російський дрон "Молнія" - це доступний за вартістю FPV-дрон літакового типу, який виготовляють із дешевих матеріалів: фанери, картону, пінопласту, іноді з алюмінієвими трубками.

Такі апарати оснащені електродвигунами, і їхнє збирання можна здійснювати буквально в польових умовах: у розібраному вигляді їх можуть переносити кілька людей, а монтаж на позиції займає всього кілька годин.

Вартість однієї "Молнії" оцінюється в районі 300-800 доларів США, при цьому її дальність польоту досягає 30-40 км, а максимальна швидкість становить близько 70-90 км/год. Корисне навантаження - до 3-7 кг вибухівки, часто це протитанкові міни ТМ-62.

Росіяни регулярно використовують такі дрони для ударів по Харкову. Зокрема, 1 серпня через атаку постраждали десять осіб, серед яких були діти.

Харків Війна в Україні Атака дронів
