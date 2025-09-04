Повышенная опасность: УЗ изменила маршруты пригородных поездов в Харьковской области

Сегодня, 4 сентября, "Укрзализныця" внесла изменения в маршрут нескольких пригородных поездов в Харьковской области - в связи с повышенной опасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.
"В связи с повышенной опасностью на Харьковщине вносим изменения в маршрут ряда пригородных поездов", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Так, было ограничено движение "до" и "со" станции "Варваровка" поездов:
"Просим учесть ограничения при путешествиях сегодня", - отметили в пресс-службе компании.
Согласно информации главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись:
"В результате обстрелов один человек погиб, шесть - пострадали", - уточнил чиновник.
На территории Лозовского района после вражеских атак БпЛА от электроснабжения отключены:
Уточняется, что в с. Самойловка, в частности, были повреждены:
Напомним, в среду, 3 сентября, россияне ударили дроном "Молния" по учебному заведению в Харькове.
В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений.
В Харьковской области вражеские дроны атаковали дома и предприятия, в результате чего возникли пожары и были ранены гражданские.
