ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Підпалив літак на Північному флоті: в Росії засудили військового-контрактника

23:23 02.04.2026 Чт
2 хв
Військовий армії РФ заявив, що його нібито змусили зробити підпал телефонні шахраї
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: російський військовий спалив літак власної армії (Getty Images)

В Росії суд засудив 20-річного контрактника, який у 2025 році підпалив літак зі складу Північного флоту РФ. Зробити підпал його нібито змусили "телефонні шахраї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Зазначається, що 20-річного росіянина Північний флотський військовий суд засудив до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у двох "терактах".

Так, за даними слідства РФ, у травні 2025 року з військовим зв'язалися "телефонні шахраї". Вони діяли під виглядом співробітників банку, ФСБ та міноборони РФ. Зокрема вони змусили росіянина перевести на вказаний ними рахунок 350 тисяч рублів.

Після цього військовому повідомили, що він нібито проспонсорував українську армію та запропонували підпалити військову техніку, щоб дані не передали російським правоохоронцям.

Вже 14 травня військовий РФ у автопарку військової частини в Мурманській області підпалив за допомогою горючої суміші три броньовані всюдиходи. А 15 травня підпалив шасі літака на військовому аеродромі.

Російське міноборони заявило про "збитки" у 2,5 млн рублів. Про стан підпаленої техніки не повідомляється, але скоріше за все, її знищено.

Нагадаємо, нещодавно партизани "АТЕШ" провели чергову успішну операцію в лавах армії РФ. Один з агентів підпалив військове авто в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку, через що транспорт більше не підлягає відновленню.

15 березня в "АТЕШ" теж відзвітували про диверсію. Партизани знищили трансформатор у Сєвєродонецьку, через що з ладу вийшли системи зв'язку та обладнання 123-ї артилерійської бригади РФ. Як підсумок, підрозділ втратив можливість координувати дії та отримувати або передавати накази.

Також ми писали, що 3 березня агенти відзвітували, що провели диверсії на залізниці в окупованому Луганську. Вивівши з країн дві релейні шафи, вони спричинили системний збій в управлінні рухом поїздів, а це був єдиний стабільний шлях логістики ворога з Росії на передову.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Загроза для світу: генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні — Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої