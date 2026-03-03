"АТЕШ" паралізували єдиний стабільний маршрут окупантів, що зв'язує передову з РФ

Агенти "АТЕШ" провели диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логістики ворога з РФ на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТЕШ у Telegram.

Було виведено з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що спричинило системний збій в управлінні рухом поїздів.

"Удар завдано по головній артерії постачання окупантів. Ця гілка пов'язує Росію з Луганськом, йде через Дебальцеве та Попасну і виходить на Покровський напрямок. Фактично це єдиний стабільний маршрут для доправлення військ, боєприпасів, пального та техніки з РФ на передову", - йдеться в повідомленні руху.

Після диверсії рух на ділянках зупинився, потяги застрягли, графіки зірвалися. Окупанти змушені керувати поїздами вручну, що в рази знижує пропускну здатність. Військові ешелони ворога скупчуються на під'їздах до міста і не можуть рухатися далі.

Унаслідок цього зриваються поставки палива і боєприпасів на Покровський напрямок, а альтернативні маршрути перевантажені й не справляються з обсягами.