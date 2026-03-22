Агент "АТЕШ" успішно спалив військове авто росіян у Сєвєродонецьку (відео)

08:00 22.03.2026 Нд
Причиною диверсій усередині РФ стали накази про штурми
aimg Едуард Ткач
Фото: машина із символікою Z вигоріла вщент (Getty Images)

Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну операцію в лавах армії РФ. Один з агентів підпалив військове авто в Сєвєродонецьку, через що транспорт більше не підлягає відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

Читайте також: У Криму зірвали постачання російських військ на Запорізький напрямок, - АТЕШ

Як пишуть партизани, успішна диверсія була проведена в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

"Агент зі складу 123-ї окремої артилерійської бригади ЗС РФ, що діє на Лиманському напрямку, підпалив військовий автомобіль свого підрозділу - машина з символікою Z вигоріла вщент і відновленню не підлягає", - йдеться в публікації.

В "АТЕШ" зазначили, що це вже далеко не перша диверсія і не перша людина, яка вийшла на зв'язок із партизанським рухом. За їхніми даними, дедалі більше військових звертаються до них, зокрема з Лиманського напрямку.

Причина звернень полягає в тому, що командування РФ жене людей у штурми без підготовки, техніки та будь-яких шансів повернутися. Тому частина з них обирає діяти зсередини і заздалегідь, поки не пізно.

"Сєвєродонецьк - один із ключових тилових вузлів Лиманського напрямку: тут зосереджено техніку, особовий склад і логістику, що забезпечують роботу артилерії по українських позиціях. Але тил для путінської армії давно перестав бути безпечним", - резюмував у русі.

Інші диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, що 15 березня в "АТЕШ" теж відзвітували про диверсію. Партизани знищили трансформатор у Сєвєродонецьку, через що з ладу вийшли системи зв'язку та обладнання 123-ї артилерійської бригади РФ. Як підсумок, підрозділ втратив можливість координувати дії та отримувати або передавати накази.

Також ми писали, що 3 березня агенти відзвітували, що провели диверсії на залізниці в окупованому Луганську. Вивівши з країн дві релейні шафи, вони спричинили системний збій в управлінні рухом поїздів, а це був єдиний стабільний шлях логістики ворога з Росії на передову.

США стерли Іран з лиця землі, - Трамп
