Поджег самолет на Северном флоте: в России осудили военного-контрактника

В России суд осудил 20-летнего контрактника, который в 2025 году поджег самолет из состава Северного флота РФ. Сделать поджог его якобы заставили "телефонные мошенники".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Отмечается, что 20-летнего россиянина Северный флотский военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в двух "терактах".

Так, по данным следствия РФ, в мае 2025 года с военным связались "телефонные мошенники". Они действовали под видом сотрудников банка, ФСБ и минобороны РФ. В частности они заставили россиянина перевести на указанный ими счет 350 тысяч рублей.

После этого военному сообщили, что он якобы проспонсировал украинскую армию и предложили поджечь военную технику, чтобы данные не передали российским правоохранителям.

Уже 14 мая военный РФ в автопарке воинской части в Мурманской области поджег с помощью горючей смеси три бронированных вездехода. А 15 мая поджег шасси самолета на военном аэродроме.

Российское минобороны заявило об "убытках" в 2,5 млн рублей. О состоянии подожженной техники не сообщается, но скорее всего, она уничтожена.