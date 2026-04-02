Поджег самолет на Северном флоте: в России осудили военного-контрактника

23:23 02.04.2026 Чт
2 мин
Военный армии РФ заявил, что его якобы заставили совершить поджог телефонные мошенники
aimg Антон Корж
Поджег самолет на Северном флоте: в России осудили военного-контрактника Иллюстративное фото: российский военный сжег самолет собственной армии (Getty Images)

В России суд осудил 20-летнего контрактника, который в 2025 году поджег самолет из состава Северного флота РФ. Сделать поджог его якобы заставили "телефонные мошенники".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Читайте также: В Крыму сорвали поставки российских войск на Запорожское направление, - АТЕШ

Отмечается, что 20-летнего россиянина Северный флотский военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в двух "терактах".

Так, по данным следствия РФ, в мае 2025 года с военным связались "телефонные мошенники". Они действовали под видом сотрудников банка, ФСБ и минобороны РФ. В частности они заставили россиянина перевести на указанный ими счет 350 тысяч рублей.

После этого военному сообщили, что он якобы проспонсировал украинскую армию и предложили поджечь военную технику, чтобы данные не передали российским правоохранителям.

Уже 14 мая военный РФ в автопарке воинской части в Мурманской области поджег с помощью горючей смеси три бронированных вездехода. А 15 мая поджег шасси самолета на военном аэродроме.

Российское минобороны заявило об "убытках" в 2,5 млн рублей. О состоянии подожженной техники не сообщается, но скорее всего, она уничтожена.

Напомним, недавно партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную операцию в рядах армии РФ. Один из агентов поджег военное авто во временно оккупированном Северодонецке, из-за чего транспорт больше не подлежит восстановлению.

15 марта в "АТЕШ" тоже отчитались о диверсии. Партизаны уничтожили трансформатор в Северодонецке, из-за чего из строя вышли системы связи и оборудование 123-й артиллерийской бригады РФ. Как итог, подразделение потеряло возможность координировать действия и получать или передавать приказы.

Также мы писали, что 3 марта агенты отчитались, что провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске. Выведя из стран два релейных шкафа, они вызвали системный сбой в управлении движением поездов, а это был единственный стабильный путь логистики врага из России на передовую.

Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои