ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Криму зірвали постачання російських військ на Запорізький напрямок, - АТЕШ

09:50 18.03.2026 Ср
2 хв
"Партизани зірвали перекидання ресурсів РФ перед 18 березня
aimg Ірина Глухова
У Криму зірвали постачання російських військ на Запорізький напрямок, - АТЕШ Фото ілюстративне: у Криму зірвали постачання російських військ на Запорізький напрямок (росЗМІ)

Агенти підпілля влаштували чергову диверсію у Криму. Партизани вивели з ладу тепловоз поблизу Сімферополя, що призвело до зриву постачання російських військ на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.

Читайте також: "АТЕШ" паралізували єдиний стабільний маршрут окупантів, що зв'язує передову з РФ

"Наші агенти знищили локомотив на залізничній станції поблизу Сімферополя. Локомотив не підлягає швидкому ремонту", - розповіли у русі.

Операцію провели напередодні 18 березня - дати, яку Росія відзначає як "день возз'єднання" Криму.

В "АТЕШ" пояснили, що ця залізнична гілка використовується для постачання російських підрозділів на запорізькому напрямку, де тривають активні бойові дії. Саме через цей вузол мала пройти чергова партія боєприпасів, запчастин і витратних матеріалів для військової техніки.

"Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки - підрозділи залишилися без планового поповнення запасів, що вдарило по їх можливостях на передовій", - підсумували в "АТЕШ".

Фото: агенти "Атеш" влаштували диверсію на залізниці поблизу Сімферополя t.me/atesh

Диверсії "АТЕШ" на залізниці

Агенти підпілля регулярно завдають ударів по об’єктах російських окупантів, зокрема по їхній логістиці.

Раніше рух "АТЕШ" знищив тепловоз, який забезпечував постачання російських військ на Куп’янському напрямку.

Крім того, партизани провели диверсію на залізниці в Бєлгородській області, що призвело до зупинки перекидання боєприпасів, пального та інших вантажів для армії РФ.

Також агенти "АТЕШ" влаштували диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логістики ворога з РФ на передову.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО