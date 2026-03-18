У Криму зірвали постачання російських військ на Запорізький напрямок, - АТЕШ

Агенти підпілля влаштували чергову диверсію у Криму. Партизани вивели з ладу тепловоз поблизу Сімферополя, що призвело до зриву постачання російських військ на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram .

"Наші агенти знищили локомотив на залізничній станції поблизу Сімферополя. Локомотив не підлягає швидкому ремонту", - розповіли у русі.

Операцію провели напередодні 18 березня - дати, яку Росія відзначає як "день возз'єднання" Криму.

В "АТЕШ" пояснили, що ця залізнична гілка використовується для постачання російських підрозділів на запорізькому напрямку, де тривають активні бойові дії. Саме через цей вузол мала пройти чергова партія боєприпасів, запчастин і витратних матеріалів для військової техніки.

"Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки - підрозділи залишилися без планового поповнення запасів, що вдарило по їх можливостях на передовій", - підсумували в "АТЕШ".

Фото: агенти "Атеш" влаштували диверсію на залізниці поблизу Сімферополя t.me/atesh