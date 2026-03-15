Агенти "АТЕШ" знищили трансформатор у Сєвєродонецьку: росіяни залишилися без зв'язку

Партизани "АТЕШ" провели чергову диверсію проти росіян. Цього разу агенти знищили трансформатор у Сєвєродонецьку, через що окупанти мають проблеми зі зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

"Без електрики вийшли з ладу системи зв'язку та обладнання штабу. Підрозділ тимчасово втратив можливість координувати дії, отримувати та передавати накази, а також вести оперативне управління особовим складом", - розповіли в партизанському русі.

"Агенти нашого руху провели диверсію в районі окупованого Сєвєродонецька Луганської області. Було знищено трансформатор, що живив штаб 123-ї артилерійської бригади ЗС РФ", - ідеться в публікації.

Інші диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, що на початку березня партизани "АТЕШ" провели успішні диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логіки росіян з РФ на передову.

Зокрема, з ладу було введено дві релейні шафи, через що виник системний збій в управлінні. Після диверсії рух на ділянках зупинився, потяги застрягли, а графіки зірвалися. Через необхідність керувати поїздами вручну, військові ешелони ворога скупчилися на під'їздах до міста і не могли рухатися далі.

Також ми писали, що наприкінці грудня 2025 року, агенти "АТЕШ" зірвали залізничну логістику росіян на Куп'янському напрямку. Зокрема, було знищено тепловоз, який використовувався до перевезення військових вантажів.