Підпал заводу української компанії в Чехії: затримали вже четвертого підозрюваного

В Чехії затримали ще одного підозрюваного у справі про підпал заводу компанії LPP Holding, де виготовляли обладнання для України. Загалом вже затримано четверо підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Як офіційно прокоментували затримання у чеській поліції, затриманий - громадянин Чехії. Його наразі залишили під вартою за клопотанням прокуратури. Вважається, що це не останнє затримання, оскільки можуть бути ще спільники.

До цього 24 березня суд в місті Пардубіце, де знаходиться атакований завод, заарештував ще двох підозрюваних - чоловіка та жінку, повідомили чеські ЗМІ. Третього підозрюваного затримали у Словаччині. Усім їм висунуто обвинувачення в терористичному нападі та участі в терористичній групі.

Розслідування показало, що акаунти так званого "угруповання" The Earthquake Faction, яке взяло відповідальність за підпал, були створені за день до теракту. Тобто антиізраїльські гасла можуть бути лише прикриттям.

Саме тому влада Чехії зараз розслідує наявність можливого російського сліду в підпалі. Тим паче, що постраждалий холдинг ніколи не співпрацював з Ізраїлем, натомість виготовляє продукцію для України.