Виготовляли не дрони: українська компанія розкрила деталі підпалу в Чехії
Масштабна пожежа на підприємстві у чеському місті Пардубіце, як з'ясувалося, пошкодила потужності виробника українських тепловізорів Archer. Причиною міг бути навмисний підпал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника та CEO Archer Олександра Яременка у Facebook та чеське видання Ceske Noviny.
"Повідомляю, що вночі 20 березня наше підприємство в Чехії "Archer-LPP" було цілеспрямовано спалене групою людей у масках", - повідомив Яременко.
Пожежа охопила складський цех та сусідню адміністративну будівлю холдингу LPP, до складу якого входить Archer-LPP. Попри значні матеріальні збитки, обійшлося без постраждалих.
Попри інцидент, Яременко запевнив партнерів і замовників, що диверсія не зупинить роботу компанії. За його словами, всі договірні зобов’язання будуть виконані, а продукція - відвантажена вчасно.
LPP Holding об’єднує низку технологічних компаній, що займаються розробкою та інтеграцією систем у військовому та цивільному секторах. А сама Archer, яка входить до складу холдингу, є відомим виробником високотехнологічної оптики, зокрема тепловізійних прицілів та систем спостереження, які активно використовуються українськими військовими на фронті.
Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що в Чехії сталася пожежа на важливому оборонному підприємстві, інцидент розслідують, як теракт. Слідство ведеться також силами державної безпеки - за статтею щодо тероризму.
21 березня чеські ЗМІ написали, що на заводі у чеському місті Пардубіце виробляли дрони для України. Видання підтвердили, що поліція кваліфікувала інцидент як теракт. Відповідальність за підпал взяла на себе раніше нікому не відома група The Earthquake Faction.