Виготовляли не дрони: українська компанія розкрила деталі підпалу в Чехії

Ілюстративне фото: поліція Чехії все ще веде розслідування (Getty Images)

Масштабна пожежа на підприємстві у чеському місті Пардубіце, як з'ясувалося, пошкодила потужності виробника українських тепловізорів Archer. Причиною міг бути навмисний підпал.

"Повідомляю, що вночі 20 березня наше підприємство в Чехії "Archer-LPP" було цілеспрямовано спалене групою людей у масках", - повідомив Яременко. Пожежа охопила складський цех та сусідню адміністративну будівлю холдингу LPP, до складу якого входить Archer-LPP. Попри значні матеріальні збитки, обійшлося без постраждалих. Попри інцидент, Яременко запевнив партнерів і замовників, що диверсія не зупинить роботу компанії. За його словами, всі договірні зобов’язання будуть виконані, а продукція - відвантажена вчасно. LPP Holding об’єднує низку технологічних компаній, що займаються розробкою та інтеграцією систем у військовому та цивільному секторах. А сама Archer, яка входить до складу холдингу, є відомим виробником високотехнологічної оптики, зокрема тепловізійних прицілів та систем спостереження, які активно використовуються українськими військовими на фронті.