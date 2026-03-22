Виготовляли не дрони: українська компанія розкрила деталі підпалу в Чехії

16:43 22.03.2026 Нд
2 хв
Завод, який спалили в Чехії, виготовляв для ЗСУ не дрони, а не менш важливе обладнання
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: поліція Чехії все ще веде розслідування (Getty Images)

Масштабна пожежа на підприємстві у чеському місті Пардубіце, як з'ясувалося, пошкодила потужності виробника українських тепловізорів Archer. Причиною міг бути навмисний підпал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника та CEO Archer Олександра Яременка у Facebook та чеське видання Ceske Noviny.



"Повідомляю, що вночі 20 березня наше підприємство в Чехії "Archer-LPP" було цілеспрямовано спалене групою людей у масках", - повідомив Яременко.

Пожежа охопила складський цех та сусідню адміністративну будівлю холдингу LPP, до складу якого входить Archer-LPP. Попри значні матеріальні збитки, обійшлося без постраждалих.

Попри інцидент, Яременко запевнив партнерів і замовників, що диверсія не зупинить роботу компанії. За його словами, всі договірні зобов’язання будуть виконані, а продукція - відвантажена вчасно.

LPP Holding об’єднує низку технологічних компаній, що займаються розробкою та інтеграцією систем у військовому та цивільному секторах. А сама Archer, яка входить до складу холдингу, є відомим виробником високотехнологічної оптики, зокрема тепловізійних прицілів та систем спостереження, які активно використовуються українськими військовими на фронті.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що в Чехії сталася пожежа на важливому оборонному підприємстві, інцидент розслідують, як теракт. Слідство ведеться також силами державної безпеки - за статтею щодо тероризму.

21 березня чеські ЗМІ написали, що на заводі у чеському місті Пардубіце виробляли дрони для України. Видання підтвердили, що поліція кваліфікувала інцидент як теракт. Відповідальність за підпал взяла на себе раніше нікому не відома група The Earthquake Faction.

Україна Чехія Теракт
