Азербайджан заявив про запобігання низці терактів Ірану на своїй території
Контррозвідка Азербайджану заявила про викриття терористів з Ірану, які планували терористичні акти на території країни. Також розвідники з'ясували цілі ісламістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Служби держбезпеки Азербайджану.
Цілі іранських терористів в Азербайджані
Розвідці вдалося з'ясувати, що цілями ісламістів в Азербайджані були: нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїлю, один із лідерів релігійної громади гірських євреїв і синагога Ашкеназі.
Як стверджують у Службі Держбезпеки, також завданням терористів був збір інформації для виявлення стратегічних об'єктів і цілей, а також осіб, які співпрацюють із ними. Ця інформація цікавила іранські спецслужби.
На територію Азербайджану було ввезено три вибухові пристрої, але їх знешкодили і запобігли передачі іншій особі.
Також служба виявила невідомий контейнер, встановлений недалеко від одного з селищ, у якому знайшли близько восьми кілограмів вибухівки, призначеної для вибуху різних об'єктів і бетонних споруд.
Атаки Ірану на Азербайджан
Нагадаємо, що серед переліку країн, які опинилися під атаками Ірану, опинився Азербайджан. 5 березня безпілотник ісламської держави вдарив по Міжнародному аеропорту Нахічевань. На місці виникла пожежа.
У МЗС Азербайджану повідомили, що ще один іранський дрон упав біля шкільної будівлі в селі Шекарабад.
Тоді в Азербайджані заявили, що готують заходи у відповідь для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також своїх громадян.
Ще раніше Азербайджан посилив військову присутність на кордоні з Іраном і привів частину армії в підвищену бойову готовність.
Як відомо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну спецоперацію проти Ірану. Метою стало запобігання розвитку ядерної програми та попередження загроз, які могли перетворитись на реальні бойові дії з боку ісламської держави.