На заводі, який підпалили в Чехії, виготовляли дрони для України, - ЗМІ

14:32 21.03.2026 Сб
2 хв
Є кілька версій, хто міг стояти за підпалом заводу дронів у Чехії
aimg Олена Чупровська
На заводі, який підпалили в Чехії, виготовляли дрони для України, - ЗМІ

На заводі у чеському місті Пардубіце, який підпалили у ніч на 21 березня, виробляли дрони для України. Поліція кваліфікувала інцидент як теракт.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denik, відповідальність за підпал взяла на себе невідома група The Earthquake Faction.

За даними видання, у будівлі, яку підпалили, розташована компанія LPP Holding. Вона спільно з ізраїльською фірмою Elbit Systems виробляла дрони та постачала їх в Україну.

Зловмисники пояснили напад тим, що компанія нібито пов'язана з ізраїльським військовим сектором.

У своїй заяві вони написали, що підпалили "важливий виробничий центр" ізраїльської зброї в Пардубіце - щоб зупинити його участь у "геноциді в Газі".

Версія про російський слід

Колишній керівник Військової розвідувальної служби Чехії Андор Шандор не виключає, що за нападом може стояти Росія. За його словами, схожі групи зазвичай мають якусь попередню історію діяльності.

"Звісно, цього повністю не можна виключати. У своїй заяві ймовірні винуватці згадують Газу, що мені здається трохи дивним, адже конфлікт там почався три роки тому і вже не перебуває в гарячій фазі", - сказав Шандор.

За його словами, один із можливих сценаріїв - це російський саботаж під так званим "фальшивим прапором": коли напад організовують так, щоб підозра впала на когось іншого.

Атаки на єврейські громади на тлі іранського конфлікту

На фоні військової операції в Ірані в США та Європі зафіксовано зростання кількості нападів на єврейські громади.

Зокрема, 12 березня в американському місті Вест-Блумфілд (штат Мічиган) заряджений вибухівкою автомобіль протаранив синагогу Temple Israel, де також розташована школа.

Жертв серед учнів і співробітників вдалося уникнути - загинув лише сам нападник.

Двома днями пізніше, 14 березня, у престижному південному районі Амстердама стався вибух поблизу єврейської школи. Поліція та влада розцінили інцидент як цілеспрямований терористичний акт.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
