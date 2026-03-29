Поджог завода украинской компании в Чехии: задержали уже четвертого подозреваемого

В Чехии задержали еще одного подозреваемого по делу о поджоге завода компании LPP Holding, где изготавливали оборудование для Украины. Всего уже задержаны четверо подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Как официально прокомментировали задержание в чешской полиции, задержанный - гражданин Чехии. Его пока оставили под стражей по ходатайству прокуратуры. Считается, что это не последнее задержание, поскольку могут быть еще сообщники.

До этого 24 марта суд в городе Пардубице, где находится атакованный завод, арестовал еще двух подозреваемых - мужчину и женщину, сообщили чешские СМИ. Третьего подозреваемого задержали в Словакии. Всем им предъявлено обвинение в террористическом нападении и участии в террористической группе.

Расследование показало, что аккаунты так называемой "группировки" The Earthquake Faction, которая взяла ответственность за поджог, были созданы за день до теракта. То есть антиизраильские лозунги могут быть лишь прикрытием.

Именно поэтому власти Чехии сейчас расследуют наличие возможного российского следа в поджоге. Тем более, что пострадавший холдинг никогда не сотрудничал с Израилем, зато производит продукцию для Украины.