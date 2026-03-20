ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Чехії сталася пожежа на оборонному заводі: не виключають версію теракту

22:55 20.03.2026 Пт
2 хв
Підпалювачі звинуватили оборонний завод у співробітництві з Ізраїлем
aimg Антон Корж
В Чехії сталася пожежа на оборонному заводі: не виключають версію теракту Ілюстративне фото: чеські правоохоронці розслідують інцидент, як теракт (Getty Images)

В Чехії сталася пожежа на важливому оборонному підприємстві, інцидент розслідують, як теракт. Постраждале підприємство виконує замовлення для Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Азербайджан заявив про запобігання низці терактів Ірану на своїй території

За даними слідства, пожежа у складському приміщенні промислового комплексу в Пардубіце, за 120 км на схід від Праги, може бути терактом. Відповідальність взяла на себе група, яка протестує проти надання зброї Ізраїлю.

В заяві групи, яку отримало слідство, сказано, що підпал "ключового виробничого центру" в Пардубіце стався, щоб припинити "геноцид в Газі". Проте чеська оборонна компанія LPP Holding, якій належить підприємство, підтвердила факт пожежі, але заявила, що не має стосунку до виробництва зброї для Ізраїлю.

LPP Holding мала плани співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems щодо виробництва безпілотників. Але з 2023 року вони так і не були реалізовані.

"На нашому заводі ніколи не вироблялися ізраїльські безпілотники", - сказано у офіційній заяві компанії.

Поліція тим часом веде розслідування інциденту. Слідство ведеться також силами державної безпеки - за статтею щодо тероризму.

"Виходячи з того, що нам відомо на даний момент, інцидент, ймовірно, може бути пов’язаний з терористичним актом", - сказав міністр внутрішніх справ Любомир Метнар. А прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що скличе засідання Ради державної безпеки через інцидент.

Теракти проти євреїв на тлі війни в Ірані

Зазначимо, що в США та Європі на тлі операції в Ірані почастішали теракти проти представників єврейських громад. Так, 12 березня у Вест-Блумфілді (штат Мічиган, США) автомобіль з вибухівкою врізався в будівлю синагоги Temple Israel, в якій також знаходиться школа. Обійшлося без жертв серед учнів та персоналу: було вбито лише нападника.

А вранці 14 березня у фешенебельному районі на півдні Амстердама пролунав вибух - постраждала єврейська школа. Влада кваліфікувала інцидент як навмисний напад.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чехія Теракт Іран Ізраїль
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
