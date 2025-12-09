ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Под ударом критическое оборудование: войска РФ дронами атаковали газовую инфраструктуру

Вторник 09 декабря 2025 14:03
UA EN RU
Под ударом критическое оборудование: войска РФ дронами атаковали газовую инфраструктуру Фото: войска РФ дронами атаковали газовую инфраструктуру (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ударными беспилотниками атаковали ряд объектов газовой инфраструктуры, и повредили критически важное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Под утро 9 декабря враг совершил атаку ударными беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры. Под ударом оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение для населения", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что, к счастью, среди работников пострадавших нет. В то же время есть разрушения на объектах.

"На месте работают спасатели, оперативные службы и специалисты газовой отрасли, которые ликвидируют последствия атаки и готовятся к восстановлению работы поврежденных объектов", - добавили в министерстве.

Удары по газовой инфраструктуре Украины

Как известно, осенью россияне начали системно атаковать газовую инфраструктуру Украины.

В частности, в ночь на 3 октября оккупанты совершили самую масштабную атаку по газодобывающей инфраструктуре с начала полномасштабной войны. Под удар попали объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях.

Уже 5 октября оккупанты продолжили бить по газовой инфраструктуре. В результате очередной атаки были зафиксированы прямые попадания и разрушения гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом в сезон отопления.

В ночь на 8 ноября россияне снова атаковали газовую инфраструктуру - это уже девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября.

Также вечером 1 декабря, а также утром 2 декабря, российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа для украинцев.

По словам главы Группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого, враг целенаправленно бьет по предприятиям, которые обеспечивают страну газом и теплом. В результате последней атаки зафиксированы попадания и повреждения производственного оборудования.

Также сообщалось, что на фоне начала отопительного сезона в Украине потерянные из-за войны объемы газа приходится компенсировать за счет импортных поставок.

