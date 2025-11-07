Значну частину імпортного газу можна замістити внутрішнім ресурсом, - Валескіні

На тлі початку опалювального сезону в Україні втрачені через війну обсяги газу доводиться компенсовувати за рахунок імпортних поставок.

Як пише РБК-Україна , про це розповів незалежний голова ради директорів британської компанії Enwell Energy Чак Валескіні в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Надто тривожно, що в умовах війни внутрішній видобуток значно скоротився, що автоматично підвищує залежність України від дорогого імпортного ресурсу", - заявив він. Тому в таких умовах кожен кубометр внутрішнього газу стає стратегічним ресурсом.

Говорячи про потенціал виробничих активів Enwell Energy в Україні, Чак Валескіні зазначив, що відновивши видобуток зараз, компанія могла б забезпечити в опалювальний період ще 70 млн кубометрів газу, 10 000 т конденсату, 7000 т нафти та 5500 т скрапленого газу.

Таким чином, значну частину імпортного газу можна було б замістити внутрішнім ресурсом, який уже готовий до використання, а не витрачати час на імпортозаміщення (переговори, узгодження цін, налагодження логістики).

Тому набагато ефективніше забезпечувати країну власними ресурсами, ніж постійно домовлятися про імпорт.

На його глибоке переконання, в нинішніх умовах кожен кубометр і кожен барель мають критичне значення.

"Важливо, що ці ресурси вже знаходяться в Україні і їх можна буде оперативно направляти на потреби українців", - заявив голова британської компанії.