Вдруге за тиждень. Росія знову атакувала газову інфраструктуру України

Росія вночі завдала масованого удару по об’єктах газової інфраструктури України. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування цивільних об’єктів, які забезпечують українців газом у сезон опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Нафтогазу ".

За даними компанії, у ніч на 5 жовтня 2025 року Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударом опинились цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування. Фахівці групи "Нафтогаз" спільно з рятувальними службами працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.

"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне - позбавити українців газу, тепла і світла", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.