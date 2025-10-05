ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Вдруге за тиждень. Росія знову атакувала газову інфраструктуру України

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 14:12
Вдруге за тиждень. Росія знову атакувала газову інфраструктуру України Фото: Росія атакувала газову інфраструктуру України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія вночі завдала масованого удару по об’єктах газової інфраструктури України. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування цивільних об’єктів, які забезпечують українців газом у сезон опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Нафтогазу".

За даними компанії, у ніч на 5 жовтня 2025 року Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударом опинились цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування. Фахівці групи "Нафтогаз" спільно з рятувальними службами працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.

"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне - позбавити українців газу, тепла і світла", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Минула атака по газовій інфраструктурі

Зауважимо, що буквально у ніч на 3 жовтня російські війська здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни.

Того разу під ударом опинилися об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині.

Масована атака на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів. Для ударів по місту та області ворог використав майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя, Черкащина та Івано-Франківщина.

Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

