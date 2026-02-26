Під ударом Київ, Харків та Кривий Ріг: все про нічний обстріл України дронами та ракетами

Російські окупанти в ніч на 26 лютого вчергове здійснюють комбіновану атаку по Україні. Вибухи внаслідок ворожого обстрілу пролунали вже у кількох містах.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз

Головне:

росіяни запустили цілі групи ударних дронів та балістику;

вибухи було чути у Києві, Харкові, Полтаві, Кривому Розі та Запоріжжі;

окупанти, попередньо, підняли Ту-95МС та Ту-160, через що може свідчити про обстріл крилатими ракетами.

Чим б'ють росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони фіксувалися над Україною протягом всього дня 25 лютого. Під вечір їх було небагато, але з настанням нової доби, після першої ночі - фіксації почалися у багатьох місцях і навіть групами.

За цей час, приблизно до 04:00 безпілотники фіксувалися як мінімум у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Київській областях.

Вже після 03:52 окупанти запустили по столиці балістичні ракети, а потім одразу ж вдарили по Харкову.

Окрім того, моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 і наразі вони нібито летять на пускові рубежі. Однак офіційно інформацію поки не підтверджено.

Де пролунали вибухи

Київ

Згідно повідомленню КМВА, у Києві о 03:32 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування дронів. Паралельно в області працювали сили ППО на тлі фіксації безпілотників.

Вже через 20 хвилин ворог запустив по столиці балістику, а в місті було чути гучні вибухи.

Оновлено о 04:08

У столиці знову пролунала серія вибухів на тлі пусків балістики. Також Повітряні сили пишуть про фіксацію балістики з півдня, а моніторингові канали припускають, що це можуть бути ракети "Циркон".

Харків

Місто Харків опинилися під атакою безпілотників приблизно у той же час, коли і Київ.

"У Харкові пролунали два вибухи - місто під атакою ворожих "Шахедів". Будеьте обережні - над містом ще є бойові дрони", - написав мер Ігор Терехов о 03:42.

Через кілька хвилин було чути ще один вибух, а після ударів балістики по столиці, ракети прилетіли по Харкову.

"Харків під комбінованою атакою з повітря - на місто летять дрони і ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах. Деталі зʼясовуємо", - поінформував мер.

Кривий Ріг

В цю ніч Кривий Ріг став першим містом, де стало відомо про перші деталі наслідки ворожого обстрілу.

"Влучання "Шахеда" у п'ятиповерховий будинок.... Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон. Штаб допомоги людям розгортаємо біля пошкодженого будинку. Будівельні матеріали будуть за годину", - написав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Запоріжжя

У Запоріжжі вибухи почали лунати з 03:29 вибухи і продовжувалися ще деякий час. Наразі про наслідки невідомо.

Полтава

Полтава та область були першими, хто потрапив під ворожий удар. Вибухи у місті лунали приблизно о 23:30, а їх причиною були дрони.

Першим під ударом потрапило Полтава та області. Вибухи на тлі атаки