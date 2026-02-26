Под ударом Киев, Харьков и Кривой Рог: все о ночном обстреле Украины дронами и ракетами

Российские оккупанты в ночь на 26 февраля в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине. Взрывы в результате вражеского обстрела прозвучали уже в нескольких городах.

Главное:

россияне запустили целые группы ударных дронов и баллистику;

взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Полтаве, Кривом Роге и Запорожье;

оккупанты, предварительно, подняли Ту-95МС и Ту-160, из-за чего может свидетельствовать об обстреле крылатыми ракетами.

Чем бьют россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны фиксировались над Украиной в течение всего дня 25 февраля. Под вечер их было немного, но с наступлением новых суток, после первой ночи - фиксации начались во многих местах и даже группами.

За это время, примерно до 04:00 беспилотники фиксировались как минимум в Сумской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях.

Уже после 03:52 оккупанты запустили по столице баллистические ракеты, а затем сразу же ударили по Харькову.

Кроме того, мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 и сейчас они якобы летят на пусковые рубежи. Однако официально информация пока не подтверждена.

Где прогремели взрывы

Киев

Согласно сообщению КГВА, в Киеве в 03:32 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения дронов. Параллельно в области работали силы ПВО на фоне фиксации беспилотников.

Уже через 20 минут враг запустил по столице баллистику, а в городе были слышны громкие взрывы.

Обновлено в 04:08

В столице снова прозвучала серия взрывов на фоне пусков баллистики. Также Воздушные силы пишут о фиксации баллистики с юга, а мониторинговые каналы предполагают, что это могут быть ракеты "Циркон".

Харьков

Город Харьков оказались под атакой беспилотников примерно в то же время, когда и Киев.

"В Харькове прогремели два взрыва - город под атакой вражеских "Шахедов". Будьте осторожны - над городом еще есть боевые дроны", - написал мэр Игорь Терехов в 03:42.

Через несколько минут был слышен еще один взрыв, а после ударов баллистики по столице, ракеты прилетели по Харькову.

"Харьков под комбинированной атакой с воздуха - на город летят дроны и ракеты. Первые два взрыва прогремели в Шевченковском и Киевском районах. Детали выясняем", - проинформировал мэр.

Кривой Рог

В эту ночь Кривой Рог стал первым городом, где стало известно о первых деталях последствий вражеского обстрела.

"Попадание "Шахеда" в пятиэтажный дом.... Визуально поврежден конструктив, много выбитых окон. Штаб помощи людям разворачиваем возле поврежденного дома. Строительные материалы будут через час", - написал глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Запорожье

В Запорожье взрывы начали раздаваться с 03:29 взрывы и продолжались еще некоторое время. Сейчас о последствиях неизвестно.

Полтава

Полтава и область были первыми, кто попал под вражеский удар. Взрывы в городе раздавались примерно в 23:30, а их причиной были дроны.

