ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под ударом Киев, Харьков и Кривой Рог: все о ночном обстреле Украины дронами и ракетами

Четверг 26 февраля 2026 04:01
UA EN RU
Под ударом Киев, Харьков и Кривой Рог: все о ночном обстреле Украины дронами и ракетами Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 26 февраля в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине. Взрывы в результате вражеского обстрела прозвучали уже в нескольких городах.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас

Читайте также: Под ударом Киев, Кропивницкий и не только: все о ночной атаке РФ по Украине дронами и ракетами

Главное:

  • россияне запустили целые группы ударных дронов и баллистику;
  • взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Полтаве, Кривом Роге и Запорожье;
  • оккупанты, предварительно, подняли Ту-95МС и Ту-160, из-за чего может свидетельствовать об обстреле крылатыми ракетами.

Чем бьют россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны фиксировались над Украиной в течение всего дня 25 февраля. Под вечер их было немного, но с наступлением новых суток, после первой ночи - фиксации начались во многих местах и даже группами.

За это время, примерно до 04:00 беспилотники фиксировались как минимум в Сумской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях.

Уже после 03:52 оккупанты запустили по столице баллистические ракеты, а затем сразу же ударили по Харькову.

Кроме того, мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 и сейчас они якобы летят на пусковые рубежи. Однако официально информация пока не подтверждена.

Где прогремели взрывы

Киев

Согласно сообщению КГВА, в Киеве в 03:32 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения дронов. Параллельно в области работали силы ПВО на фоне фиксации беспилотников.

Уже через 20 минут враг запустил по столице баллистику, а в городе были слышны громкие взрывы.

Обновлено в 04:08

В столице снова прозвучала серия взрывов на фоне пусков баллистики. Также Воздушные силы пишут о фиксации баллистики с юга, а мониторинговые каналы предполагают, что это могут быть ракеты "Циркон".

Харьков

Город Харьков оказались под атакой беспилотников примерно в то же время, когда и Киев.

"В Харькове прогремели два взрыва - город под атакой вражеских "Шахедов". Будьте осторожны - над городом еще есть боевые дроны", - написал мэр Игорь Терехов в 03:42.

Через несколько минут был слышен еще один взрыв, а после ударов баллистики по столице, ракеты прилетели по Харькову.

"Харьков под комбинированной атакой с воздуха - на город летят дроны и ракеты. Первые два взрыва прогремели в Шевченковском и Киевском районах. Детали выясняем", - проинформировал мэр.

Кривой Рог

В эту ночь Кривой Рог стал первым городом, где стало известно о первых деталях последствий вражеского обстрела.

"Попадание "Шахеда" в пятиэтажный дом.... Визуально поврежден конструктив, много выбитых окон. Штаб помощи людям разворачиваем возле поврежденного дома. Строительные материалы будут через час", - написал глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Запорожье

В Запорожье взрывы начали раздаваться с 03:29 взрывы и продолжались еще некоторое время. Сейчас о последствиях неизвестно.

Полтава

Полтава и область были первыми, кто попал под вражеский удар. Взрывы в городе раздавались примерно в 23:30, а их причиной были дроны.

Первым под ударом попало Полтава и области. Взрывы на фоне атаки

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Харьков Взрыв Война в Украине Дрони
Новости
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ