ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Горять "Епіцентр" та авто, пошкоджені будинки та інфраструктура: все про атаку на Запоріжжя

Запоріжжя, Четвер 26 лютого 2026 04:42
UA EN RU
Горять "Епіцентр" та авто, пошкоджені будинки та інфраструктура: все про атаку на Запоріжжя Фото: РФ влаштувала справжнє "пекло" для Запоріжжя вночі 26 лютого (Запорізька ОВА)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни влаштували масований обстріл Запорізької області вночі 26 лютого. В результаті горять "Епіцентр" та авто, ще один ТЦ також пошкоджено, та це ще не все про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Читайте також: Росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя: фото, відео і всі наслідки

Спершу Федоров написав про загрозу застосування дронів, КАБів, балістики та тактичної авіації в області - стало відомо про перші вибухи. Далі з'явилось повідомлення з відповідними кадрами про пошкоджений приватний будинок та палаюче авто.

Фото: приватний будинок після обстрілу (Запорізька ОВА)

Потім глава ОВА повідомив про повторні вибухи на Запоріжжі та пошкоджений торговий центр, а також опубілкував відео з місця НП.

Стало також відомо про удари по інфраструктурі області та ще один ТЦ, який опинився під обстрілом. З'ясувалося, що горить "Епіцентр".

Згодом стало відомо, що на Запоріжжі горить декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. В одній із квартир заблоковано людину.

Попередньо, було завдано 12 ворожих ударів по самому лише місту Запоріжжя.

Оновлено о 4:47

Федоров показав кадри палаючої багатоповерхівки на Запоріжжі.

Як відомо, ворог регулярно завдає ударів по Запоріжжю та області. Наприклад, 24 лютого також стався сильний обстріл - унаслідок атак постраждали п'ятеро людей, включно з дитиною, а кілька багатоквартирних будинків та об'єктів інфраструктури зазнали пошкоджень.

Також нещодавно Росія вдарила по Запоріжжю, в результаті чого сталась масштабна пожежа. Також постраждала інфраструктура - без світла лишились понад 10 тисяч людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ