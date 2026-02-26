"Шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі: розгортають штаб допомоги, э поранені

Кривий Ріг вночі 26 лютого атакували дрони - "Шахед" влучив у п'ятиповерхівку. В резульаті НП сталась пожежа, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на главу Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг. Влучання "Шахеда" у п'ятиповерховий будинок. На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон", - написав Вілкул.

Він також додав, що задля допомоги людям біля пошкодженого будинку розгортають штаб. Будівельні матеріали будуть за годину.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександ Ганжа додав, що через ворожу атаку у місті сталася пожежа. Він також уточнив, що поранений - 89-річний чоловік. Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Оновлено о 4:55

З'явилась інформація про вже двох постраждалих внаслідок обстрілу Кривого Рогу. За допомогою медиків звернулась 82-річна жінка. Тако Ганжа показав фото з міста.

Фото: наслідки обстрілу (Дніпропетровська ОВА)