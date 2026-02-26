ua en ru
"Шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі: розгортають штаб допомоги, э поранені

Кривий Ріг, Четвер 26 лютого 2026 04:03
"Шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі: розгортають штаб допомоги, э поранені Фото: на місці працюють рятувальники (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

Кривий Ріг вночі 26 лютого атакували дрони - "Шахед" влучив у п'ятиповерхівку. В резульаті НП сталась пожежа, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на главу Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг. Влучання "Шахеда" у п'ятиповерховий будинок. На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон", - написав Вілкул.

Він також додав, що задля допомоги людям біля пошкодженого будинку розгортають штаб. Будівельні матеріали будуть за годину.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександ Ганжа додав, що через ворожу атаку у місті сталася пожежа. Він також уточнив, що поранений - 89-річний чоловік. Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Оновлено о 4:55

З'явилась інформація про вже двох постраждалих внаслідок обстрілу Кривого Рогу. За допомогою медиків звернулась 82-річна жінка. Тако Ганжа показав фото з міста.

&quot;Шахед&quot; влучив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі: розгортають штаб допомоги, э пораненіФото: наслідки обстрілу (Дніпропетровська ОВА)

Нещодавні атаки на Кривий Ріг

Нагадаємо, нещодавно росіяни спрямували дрони на Кривий Ріг. Внаслідок ворожих ударів у місті були пошкоджені одноповерхова будівля та 2 легкові автомобіля.

22 січня РФ здійснила рекордну атаку на Кривий Ріг - місто обстрілювали ракетами та дронами понад 10 годин поспіль.

Під ударами опинилися житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних будинках, школах та соціальних об’єктах.

Кривий Ріг Війна в Україні Атака дронів
