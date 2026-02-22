ua en ru
Під ударом Київ, Кропивницькій і не тільки: все про нічну атаку РФ по Україні дронами та ракетами

Неділя 22 лютого 2026 05:02
Під ударом Київ, Кропивницькій і не тільки: все про нічну атаку РФ по Україні дронами та ракетами Фото: росіяни неодноразово запускали ракети (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія в ніч на 22 лютого вчергове здійснює комбінований удар по Україні. Під атакою окупантів опинилися щонайменше Київ та Кропивницький.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • Росіяни запустили дрони, балістику та крилаті ракети
  • Ворог підняв у небо Ту-95МС, Ту-160 та МіГ-31К
  • Вибухи лунали у Києві, Кропивницькому, Миколаєві та Полтаві

Чим атакують росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, початок доби в Україні був відносно спокійним. Однак близько другої ночі у повітряний простір країни почали цілі групи російських безпілотників. Спочатку вони фіксувалися на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Донеччині, а згодом їх стало ще більше.

Вже о четвертій ранку у Києві та половині країни оголосили тривогу, оскільки ворог почав запускати балістичні ракети. Ворожі цілі летіли з півночі, а згодом в півдня. Моніторингові канали припускали, з Криму могли летіти саме "Циркони". Згодом були ще пуски.

Пізніше, о пів на п'яту, окупанти підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Проте пусків, ймовірно, не було. Однак через невеликий проміжок часу по всій України оголосили тривогу.

Під ударом Київ, Кропивницькій і не тільки: все про нічну атаку РФ по Україні дронами та ракетами

Окрім того, ворог підняв вночі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Згідно повідомлень моніторингових каналів, о 04:30 росіяни здійснили пускові маневри. Вже о 05:30 над Сумщиною були перші крилаті ракети, які потім тримали курс на Київську область і безпосередньо столицю.

Які міста опинилися під ударом РФ

Київ

Першим під російську атаку потрапив у Київ. Починаючи з 04:00 що 04:30 в столиці пролунали вибухи на тлі пусків балістики.

Водночас у Київській області фіксуються ворожі дрони.

Оновлено о 05:12

У Києві втретє за ніч пролунали вибухи. Росіяни знову намагалися вдарити балістикою.

Оновлено о 06:14

В столиці було чути серію вибухів на тлі атаки крилатих ракет. Повітряні сили пишуть, що цілі летять саме на столицю. Водночас моніторингові канали застерігають, що разом з ракетами залітають ще й дрони.

Кропивницький

За даними місцевих ЗМі, у Кропивницькому пролунали щонайменше два вибухи о 04:16 та 04:21. З чим вони були пов'язані, незрозуміло, однак перед першим вибухом військові писали про швидкісну ціль на місто, після чого вона полетіла на Київ.

Оновлено о 05:33

У Кропивницьку пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали припускають, що ворог міг вдарити балістикою

Миколаїв

Місцеві ЗМІ поінформували, що у Миколаєві близько 05:22 пролунали вибухи. Що стало прочиною - точно невідомо.

Полтава

Вже зранку, о 05:40 звуки вибухів було чути у Полтаві. В цей момент крилаті ракети росіян пролітали саме над цим регіоном.

Обстріл України

Нагадаємо, що попередня комбінована атака РФ по Україні була в ніч проти 17 лютого. Тоді ворог теж застосував дрони, балістику та крилаті ракети.

Під ударом росіян в основному були Одеська та Дніпропетровська області, а також місто Бурштин на Івано-Франківщині.

Зокрема, у Дніпрі буди пошкоджені підприємства, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. В Одесі під удар потрапили об'єкт інфраструктури, цивільні будівлі, магазин, СТО і загорілась висотка. У Бурштині окупанти намагалися атакувати ТЕС.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

