У Києві пожежі через атаку РФ дронами та балістикою: в центрі горить будинок
Ворог атакував столицю вночі 26 лютого, було чутно вибухи. Зодом з'явилась інофрмація про пожежі на території приватної садиби та приватного будинку - в різних районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської МВА Тимура Ткаченка в Telegram.
Спочатку про вибухи в Києві та роботу ППО написав мер Віталій Кличко. Повітряні Сили постійно сповіщали про загрозу в повітрі як на території столиці, так і області, оосбливо околиць міста.
Потім Ткаченко повідомив про атаку дронами та ракетами.
"Ворог атакує місто ударними БпЛА та балістичними ракетами. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - повідомив чиновник.
Потім стало попередньо відомо, що в Голосіївському районі сталось займання на території приватної садиби. Ще Ткаченко написав, що в Печерському районі горить 2-поверховий приватний будинок, інформація щодо постраждалих поки невідома.
Повітряні Сили під ранок писали про прямування дронів на Вишгород, Васильків, Бориспіль та деякі інші міста під Києвом, власне загроза стосувалась і самої столиці.
Масована атака на Україну 26 лютого
Щодо всієї України - станом на опів на шосту ранку все ще залишилась ракетна та дронова небезпека. Зазначимо, що сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого масштабного удару по багатьом містам. Йдеться про Харків, Кривий Ріг, Полтаву, Запоріжжя.
Наслідки обстрілу РФ також вражають: наприклад, лише на Запоріжжі одразу постраждали два ТЦ, один з яких, "Епіцентр", загорівся. Також повідомлялось про палаючі авто, будинки, удари по інфраструктурі.