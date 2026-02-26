ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві пожежі через атаку РФ дронами та балістикою: в центрі горить будинок

Київ, Четвер 26 лютого 2026 05:35
UA EN RU
У Києві пожежі через атаку РФ дронами та балістикою: в центрі горить будинок Ілюстративне фото: рятувальники працюють на місцях ударів (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог атакував столицю вночі 26 лютого, було чутно вибухи. Зодом з'явилась інофрмація про пожежі на території приватної садиби та приватного будинку - в різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської МВА Тимура Ткаченка в Telegram.

Спочатку про вибухи в Києві та роботу ППО написав мер Віталій Кличко. Повітряні Сили постійно сповіщали про загрозу в повітрі як на території столиці, так і області, оосбливо околиць міста.

Потім Ткаченко повідомив про атаку дронами та ракетами.

"Ворог атакує місто ударними БпЛА та балістичними ракетами. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - повідомив чиновник.

Потім стало попередньо відомо, що в Голосіївському районі сталось займання на території приватної садиби. Ще Ткаченко написав, що в Печерському районі горить 2-поверховий приватний будинок, інформація щодо постраждалих поки невідома.

Повітряні Сили під ранок писали про прямування дронів на Вишгород, Васильків, Бориспіль та деякі інші міста під Києвом, власне загроза стосувалась і самої столиці.

Масована атака на Україну 26 лютого

Щодо всієї України - станом на опів на шосту ранку все ще залишилась ракетна та дронова небезпека. Зазначимо, що сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого масштабного удару по багатьом містам. Йдеться про Харків, Кривий Ріг, Полтаву, Запоріжжя.

Наслідки обстрілу РФ також вражають: наприклад, лише на Запоріжжі одразу постраждали два ТЦ, один з яких, "Епіцентр", загорівся. Також повідомлялось про палаючі авто, будинки, удари по інфраструктурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Ракети Атака дронів
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ