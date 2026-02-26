ua en ru
Харків зазнав комбінованого удару: перебито газопровід, пряме влучання у висотку, пожежа

Четвер 26 лютого 2026 04:54
UA EN RU
Харків зазнав комбінованого удару: перебито газопровід, пряме влучання у висотку, пожежа Фото: інформація про постраждалих уточнюється (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 26 лютого атакували Харків одночасно дронами та ракетами. Попередньо, у місті зафіксовано прямо влучання у висотку, перебито газопровід та є інші наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря.

Також читайте: Під ударом Київ, Харків та Кривий Ріг: все про нічний обстріл України дронами та ракетами

Зауважимо, що атака на місто почалася приблизно о 03:40. Спочатку ворог запустив "Шахеди", після чого на Харків летіли балістичні ракети. Станом на 04:45 у місті досі періодично лугаґтю вибухи.

Наразі згідно дописів мера, пошкодження фіксуються одразу у трьох районах міста - Київському, Шевченківському та Слобідському.

"Внаслідок влучань двох балістичних ракет та групи БпЛА типу "Шахед" по Київському та Шевченківському районах міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж, перебито газопровід", - йдеться у повідомленні.

Трохи пізніше Терехов заявив, що попередньо, є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі.

Окрім того, у Слобідському районі на місті удару пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Новина доповнюється...

