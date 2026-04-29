Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини

Росія вночі вдарила дронами по Ізмаїлу, Харкову, Шостці та інших містах - є загиблий і поранені.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки станом на ранок.

Головне: Одещина, Ізмаїл: удар по інфраструктурі - пошкоджена районна лікарня, є постраждалі. Харків: атака з кількох напрямків - 1 поранений. Сумщина, Шостка: комбінована атака - 1 загиблий, 1 травмований. Дніпропетровщина: удари по Нікополю та громадах - пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки. Миколаїв: 11 атак FPV-дронами, пошкоджено один будинок. Постраждалих немає.

Уночі 29 квітня ворог атакував кілька регіонів країни - під ударами опинилися Одещина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

Ізмаїл: удар по лікарні

Вночі 29 квітня ворог вдарив по Ізмаїльському району Одеської області. Під удар потрапили об'єкти інфраструктури міста Ізмаїл.

Пошкоджена будівля районної лікарні. Є постраждалі.

Фото: наслідки атаки по Ізмаїлу (t.me/IzmailRDA)

Харків: дрони з кількох напрямків

Харків уночі атакували безпілотники, які заходили на місто з різних боків.

Постраждала одна людина - вона отримала поранення склом. Медики надали допомогу.

Які ще пошкодження в інших районах:

Основ'янський район - скління садового центру гіпермаркету, 2 автобуси та 1 легковий автомобіль.

- скління садового центру гіпермаркету, 2 автобуси та 1 легковий автомобіль. Слобідський район - від влучання на відкритій ділянці горіли дерева.

- від влучання на відкритій ділянці горіли дерева. Немишлянський район - пошкоджено вікна та дахи 25 приватних будинків.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, профільні служби оперативно ліквідовували наслідки атаки.

Фото: у Харківській ОВА назвали наслідки атаки (t.me/synegubov)​​​​​​​

Шостка: є загиблий

Ворог завдав комбінованого удару по Шосткинському району Сумської області - влучання зафіксовані у трьох місцях міста.

В ДСНС України повідомили, що під удар потрапив житловий сектор, виникли пожежі. В одному з багатоквартирних будинків рятувальники дістали з-під завалів одну людину та евакуювали ще 16.

За попередньою інформацією - 1 людина загинула, 1 травмована.

Фото: Наслідки вибухів на Сумщині (https://t.me/dsns)

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки та 2 пожежні автомобілі. Жертв немає. Вночі в області збито 17 ворожих безпілотників.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Усі міські служби, лікарні та транспорт працюють у штатному режимі.

Миколаївщина

На Миколаївщині ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду, а також ударними безпілотниками типу "Молнія" - Куцурубську.

За даними начальника ОВА Віталія Кіма, у селі Дмитрівка пошкоджений один приватний будинок. Постраждалих немає.

Вночі РФ атакувала Україну 171 дроном

Вночі Росія запустила по Україні 171 безпілотник, близько 120 із них - "Шахеди". Ворог застосував дрони типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших - на півночі, півдні та сході країни.

Протиповітряна оборона збила або заглушила 154 ворожих БПЛА.

Влучання зафіксовані на 10 локаціях, ще на 12 - впали уламки збитих дронів.