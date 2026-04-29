Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Росія вночі вдарила дронами по Ізмаїлу, Харкову, Шостці та інших містах - є загиблий і поранені.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки станом на ранок.
Головне:
Одещина, Ізмаїл: удар по інфраструктурі - пошкоджена районна лікарня, є постраждалі.
Харків: атака з кількох напрямків - 1 поранений.
Сумщина, Шостка: комбінована атака - 1 загиблий, 1 травмований.
Дніпропетровщина: удари по Нікополю та громадах - пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки.
Миколаїв: 11 атак FPV-дронами, пошкоджено один будинок. Постраждалих немає.
Уночі 29 квітня ворог атакував кілька регіонів країни - під ударами опинилися Одещина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.
Ізмаїл: удар по лікарні
Вночі 29 квітня ворог вдарив по Ізмаїльському району Одеської області. Під удар потрапили об'єкти інфраструктури міста Ізмаїл.
Пошкоджена будівля районної лікарні. Є постраждалі.
Фото: наслідки атаки по Ізмаїлу (t.me/IzmailRDA)
Харків: дрони з кількох напрямків
Харків уночі атакували безпілотники, які заходили на місто з різних боків.
Постраждала одна людина - вона отримала поранення склом. Медики надали допомогу.
Які ще пошкодження в інших районах:
- Основ'янський район - скління садового центру гіпермаркету, 2 автобуси та 1 легковий автомобіль.
- Слобідський район - від влучання на відкритій ділянці горіли дерева.
- Немишлянський район - пошкоджено вікна та дахи 25 приватних будинків.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, профільні служби оперативно ліквідовували наслідки атаки.
Фото: у Харківській ОВА назвали наслідки атаки (t.me/synegubov)
Шостка: є загиблий
Ворог завдав комбінованого удару по Шосткинському району Сумської області - влучання зафіксовані у трьох місцях міста.
В ДСНС України повідомили, що під удар потрапив житловий сектор, виникли пожежі. В одному з багатоквартирних будинків рятувальники дістали з-під завалів одну людину та евакуювали ще 16.
За попередньою інформацією - 1 людина загинула, 1 травмована.
Фото: Наслідки вибухів на Сумщині (https://t.me/dsns)
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки та 2 пожежні автомобілі. Жертв немає. Вночі в області збито 17 ворожих безпілотників.
Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Усі міські служби, лікарні та транспорт працюють у штатному режимі.
Миколаївщина
На Миколаївщині ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду, а також ударними безпілотниками типу "Молнія" - Куцурубську.
За даними начальника ОВА Віталія Кіма, у селі Дмитрівка пошкоджений один приватний будинок. Постраждалих немає.
Вночі РФ атакувала Україну 171 дроном
Вночі Росія запустила по Україні 171 безпілотник, близько 120 із них - "Шахеди". Ворог застосував дрони типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших - на півночі, півдні та сході країни.
Протиповітряна оборона збила або заглушила 154 ворожих БПЛА.
Влучання зафіксовані на 10 локаціях, ще на 12 - впали уламки збитих дронів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що, попри гігантські втрати на фронті, Росія готується до розширення мобілізації та нових наступів.
За його словами, безповоротні втрати окупантів уже сягають близько 60% від загальних, і навіть самі росіяни визнають нездатність виконати завдання свого командування.
Як повідомляло РБК-Україна, напередодні президент США Дональд Трамп заявив британському королю Чарльзу III, що "Він (хазяїн Кремля Володимир Путін - Ред.) хоче війни" - і додав, що Путін може "знищити населення".