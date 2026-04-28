РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Крім того, країна-агресорка продовжує використовувати маніпулятивні схеми для залучення мешканців Криму до свого війська . Попри обіцянки залишити призовників для проходження служби в межах півострова, на практиці їх масово відправляють на фронт.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що цього року Міноборони РФ планує залучити щонайменше 18 500 іноземців . Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.

"Відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі", - наголосив президент.

Він додав, що політичне керівництво країни-агресорки, попри захмарні втрати, планує подальші наступи та готується розширити мобілізацію у РФ .

Глава держави за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка наголосив, що навіть самі росіяни визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва .

Зазначимо, серед російських військових спостерігається нетипове зростання попиту на окультні та екстрасенсорні практики. Це явище може свідчити про кризу довіри до традиційних релігійних інститутів, зокрема до Російської православної церкви.

РБК-Україна також писало, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що РФ може атакувати одну з країн НАТО вже в найближчі місяці, а не через роки. Він висловив сумніви в тому, чи США відреагують на такий напад належним чином.