РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський

19:03 28.04.2026 Вт
2 хв
У ворожій армії безповоротними є близько 60% від загальних втрат
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Попри захмарні втрати на фронті, Росія готує розширення мобілізації та нові наступальні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка наголосив, що навіть самі росіяни визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва.

"Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат", - зазначив Зеленський.

Він додав, що політичне керівництво країни-агресорки, попри захмарні втрати, планує подальші наступи та готується розширити мобілізацію у РФ.

"Відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі", - наголосив президент.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що цього року Міноборони РФ планує залучити щонайменше 18 500 іноземців. Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.

Крім того, країна-агресорка продовжує використовувати маніпулятивні схеми для залучення мешканців Криму до свого війська. Попри обіцянки залишити призовників для проходження служби в межах півострова, на практиці їх масово відправляють на фронт.

Зазначимо, серед російських військових спостерігається нетипове зростання попиту на окультні та екстрасенсорні практики. Це явище може свідчити про кризу довіри до традиційних релігійних інститутів, зокрема до Російської православної церкви.

РБК-Україна також писало, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що РФ може атакувати одну з країн НАТО вже в найближчі місяці, а не через роки. Він висловив сумніви в тому, чи США відреагують на такий напад належним чином.

Новини
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
