У Києві ППО працює по дронах: що відомо про наслідки

14:26 28.04.2026 Вт
Дрони на столицю летять з північного сходу
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Києві чути вибухи (Getty Images)

Російські війська атакують столицю ударними безпілотниками, у місті чути вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та повідомлення глави КМВА Тимура Ткаченка.

"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - заявив Кличко.

За словами Ткаченка, у небі над столицею фіксуються ворожі безпілотники, триває робота сил ППО.

"Загроза з повітря зберігається. Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях", - додали у КМВА.

Раніше моніторингові пабліки повідомляли, що кілька ударних безпілотників рухаються у бік столиці та Київської області з північного сходу.

Наслідки атаки дронів на столицю

За словами Кличка, у Шевченківському районі впали уламки дронів, внаслідок чого сталося зіткнення авто на одній із вулиць.

За попередніми даними медиків, є один постраждалий, його госпіталізували. Зазначається, що це пішохід, внаслідок вибуху через падіння БпЛА на нього наїхала легкова машина.

Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу. У Соломʼянському районі уламки ворожих дронів впали на територію цвинтаря.

Обстріл України 28 квітня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 квітня, росіяни атакували Україну понад сотнею дронів.

Станом на ранок, протиповітряною обороною збито або подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зокрема, через ранковий удар по Запорізькій області поранення отримали двоє чоловіків - 40 і 45 років. Обидва перебувають у стані середньої тяжкості, повідомили в ОВА.

Також повідомлялось, що У Кривому Розі ворог під ранок двічі вдарив по об'єктах інфраструктури. Від першого удару загинув чоловік, ще один отримав поранення. Згодом стало відомо, що унаслідок атаки є п'ятеро поранених.

Вночі безпілотники атакували два сільськогосподарські підприємства в Новгород-Сіверському районі. Вогонь охопив складські приміщення для зберігання зерна.

