Дрони з восьми напрямків та понад десяток прильотів: як відпрацювала ППО по цілях РФ

08:23 29.04.2026 Ср
Скільки дронів вдалось збити українським силам ППО вночі?
aimg Костянтин Широкун
Дрони з восьми напрямків та понад десяток прильотів: як відпрацювала ППО по цілях РФ Фото: сили ППО збили понад 150 ворожих дронів (t.me/GeneralStaffZSU)

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, але зафіксовано більше десяти влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 29 квітня противник атакував 171 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також ТОТ Донецьк, Гвардійського, Чауди у ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 12 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удари РФ по Україні 29 квітня

Російські війська у ніч на 29 квітня атакували кілька регіонів та сході та півдні країни. Так, після ударів РФ у Слобідському районі Харкова вибиті вікна у багатоквартирних будинках.

Також у Немишлянському районі пошкоджено близько десяти приватних будинків, одна людина постраждала.

Окрім того, вночі 29 квітня окупанти атакували Шосткинську громаду на Сумщині, де від отруєння чадним газом загинула 60-річна жінка, ще двоє людей постраждали.

