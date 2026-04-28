"Путін хоче знищити населення". Розмову Трампа з королем Британії прочитали по губах

Президент США Дональд Трамп у перші хвилини зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III, ймовірно, зробив тривожну заяву про плани російського диктатора Володимира Путіна на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post .

Як пише видання, професійний читець по губах Нікола Хіклінг розшифрувала розмову Трампа з королем.

Після обміну привітаннями американський лідер нібито згадав замах на його життя, який стався під час урочистої вечері з журналістами.

"Я б вважав за краще не стояти тут занадто довго", - сказав у відповідь британський монарх.

Після цього американський лідер, імовірно, різко змінив тему.

"Зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни", - сказав Трамп.

Король Чарльз запропонував обговорити це питання пізніше, але президент США продовжив:



"У мене є відчуття... якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення".

Після цього розмова переключилася на "гордість" Трампа - проєкт з будівництва бального залу на території Білого дому вартістю 400 мільйонів доларів.

Потім президент США і перша леді запросили гостей до Білого дому.