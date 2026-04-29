Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области

08:42 29.04.2026 Ср
3 мин
В результате удара погиб человек, есть раненые
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия ночью терроризировала Измаил, Харьков, Шостку и другие города дронами: что известно (t.me/IzmailRDA)

Россия ночью ударила дронами по Измаилу, Харькову, Шостке и другим городам - есть погибший и раненые.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях атаки по состоянию на утро.

Главное:

Одесская область, Измаил: удар по инфраструктуре - повреждена районная больница, есть пострадавшие.

Харьков: атака с нескольких направлений - 1 раненый.

Сумская область, Шостка: комбинированная атака - 1 погибший, 1 травмированный.

Днепропетровская область: удары по Никополю и громадам - повреждено админздание, частные дома.

Николаев: 11 атак FPV-дронами, поврежден один дом. Пострадавших нет.

Ночью 29 апреля враг атаковал несколько регионов страны - под ударами оказались Одесская, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

Измаил: удар по больнице

Ночью 29 апреля враг ударил по Измаильскому району Одесской области. Под удар попали объекты инфраструктуры города Измаил.

Повреждено здание районной больницы. Есть пострадавшие.

Фото: последствия атаки по Измаилу (t.me/IzmailRDA)

Харьков: дроны с нескольких направлений

Харьков ночью атаковали беспилотники, которые заходили на город с разных сторон.

Пострадал один человек - он получил ранение стеклом. Медики оказали помощь.

Какие еще повреждения в других районах:

  • Основянский район - остекление садового центра гипермаркета, 2 автобуса и 1 легковой автомобиль.
  • Слободской район - от попадания на открытом участке горели деревья.
  • Немышлянский район - повреждены окна и крыши 25 частных домов.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, профильные службы оперативно ликвидировали последствия атаки.

Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской областиФото: в Харьковской ОГА назвали последствия атаки (t.me/synegubov)

Шостка: есть погибший

Враг нанес комбинированный удар по Шосткинскому району Сумской области - попадания зафиксированы в трех местах города.

В ГСЧС Украины сообщили, что под удар попал жилой сектор, возникли пожары. В одном из многоквартирных домов спасатели достали из-под завалов одного человека и эвакуировали еще 16.

По предварительной информации - 1 человек погиб, 1 травмирован.

Фото: Последствия взрывов на Сумщине (https://t.me/dsns)

Днепропетровщина

На Днепропетровщине враг атаковал дронами Никополь, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Повреждены админздание, частные дома и 2 пожарных автомобиля. Жертв нет. Ночью в области сбито 17 вражеских беспилотников.

Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Все городские службы, больницы и транспорт работают в штатном режиме.

Николаевская область

На Николаевщине враг 11 раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду, а также ударными беспилотниками типа "Молния" - Куцурубскую.

По данным начальника ОВА Виталия Кима, в селе Дмитровка поврежден один частный дом. Пострадавших нет.

Ночью РФ атаковала Украину 171 дроном

Ночью Россия запустила по Украине 171 беспилотник, около 120 из них - "Шахеды". Враг применил дроны типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других - на севере, юге и востоке страны.

Противовоздушная оборона сбила или заглушила 154 вражеских БПЛА.

Попадания зафиксированы на 10 локациях, еще на 12 - упали обломки сбитых дронов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что, несмотря на гигантские потери на фронте, Россия готовится к расширению мобилизации и новым наступлениям.

По его словам, безвозвратные потери оккупантов уже достигают около 60% от общих, и даже сами россияне признают неспособность выполнить задачи своего командования.

Как сообщало РБК-Украина, накануне президент США Дональд Трамп заявил британскому королю Чарльзу III, что "Он (хозяин Кремля Владимир Путин - Ред.) хочет войны" - и добавил, что Путин может "уничтожить население".

