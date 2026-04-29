Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Россия ночью ударила дронами по Измаилу, Харькову, Шостке и другим городам - есть погибший и раненые.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях атаки по состоянию на утро.
Главное:
Одесская область, Измаил: удар по инфраструктуре - повреждена районная больница, есть пострадавшие.
Харьков: атака с нескольких направлений - 1 раненый.
Сумская область, Шостка: комбинированная атака - 1 погибший, 1 травмированный.
Днепропетровская область: удары по Никополю и громадам - повреждено админздание, частные дома.
Николаев: 11 атак FPV-дронами, поврежден один дом. Пострадавших нет.
Ночью 29 апреля враг атаковал несколько регионов страны - под ударами оказались Одесская, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.
Измаил: удар по больнице
Ночью 29 апреля враг ударил по Измаильскому району Одесской области. Под удар попали объекты инфраструктуры города Измаил.
Повреждено здание районной больницы. Есть пострадавшие.
Харьков: дроны с нескольких направлений
Харьков ночью атаковали беспилотники, которые заходили на город с разных сторон.
Пострадал один человек - он получил ранение стеклом. Медики оказали помощь.
Какие еще повреждения в других районах:
- Основянский район - остекление садового центра гипермаркета, 2 автобуса и 1 легковой автомобиль.
- Слободской район - от попадания на открытом участке горели деревья.
- Немышлянский район - повреждены окна и крыши 25 частных домов.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, профильные службы оперативно ликвидировали последствия атаки.
Шостка: есть погибший
Враг нанес комбинированный удар по Шосткинскому району Сумской области - попадания зафиксированы в трех местах города.
В ГСЧС Украины сообщили, что под удар попал жилой сектор, возникли пожары. В одном из многоквартирных домов спасатели достали из-под завалов одного человека и эвакуировали еще 16.
По предварительной информации - 1 человек погиб, 1 травмирован.
Днепропетровщина
На Днепропетровщине враг атаковал дронами Никополь, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Повреждены админздание, частные дома и 2 пожарных автомобиля. Жертв нет. Ночью в области сбито 17 вражеских беспилотников.
Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Все городские службы, больницы и транспорт работают в штатном режиме.
Николаевская область
На Николаевщине враг 11 раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду, а также ударными беспилотниками типа "Молния" - Куцурубскую.
По данным начальника ОВА Виталия Кима, в селе Дмитровка поврежден один частный дом. Пострадавших нет.
Ночью РФ атаковала Украину 171 дроном
Ночью Россия запустила по Украине 171 беспилотник, около 120 из них - "Шахеды". Враг применил дроны типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других - на севере, юге и востоке страны.
Противовоздушная оборона сбила или заглушила 154 вражеских БПЛА.
Попадания зафиксированы на 10 локациях, еще на 12 - упали обломки сбитых дронов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что, несмотря на гигантские потери на фронте, Россия готовится к расширению мобилизации и новым наступлениям.
По его словам, безвозвратные потери оккупантов уже достигают около 60% от общих, и даже сами россияне признают неспособность выполнить задачи своего командования.
Как сообщало РБК-Украина, накануне президент США Дональд Трамп заявил британскому королю Чарльзу III, что "Он (хозяин Кремля Владимир Путин - Ред.) хочет войны" - и добавил, что Путин может "уничтожить население".