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Під Києвом внаслідок атаки РФ пошкоджено приватне підприємство

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Під час нічної атаки з боку Росії дронами і ракетами у селищі Макарів Бучанського району Київської області уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівського голову Вадима Токара.

Токар зазначив, що громаду було атаковано ворожими БПЛА та ракетами.

Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

"Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає", - написав селищний голова.

Атака "Шахедами" і ракетами в ніч на 6 квітня

Увечері 5 квітня росіяни запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у кількох областях.

Після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовані влучання біля житлової забудови. Також окупанти влучили по магазину у Дергачівській громаді Харківської області. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро осіб, ще 10 отримали поранення.

Близько 4-ї ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет із Ту-95МС.

Вибухи пролунали у Хмельницькій області та у Запоріжжі.

У Київській області працювала ППО.

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