Під Києвом внаслідок атаки РФ пошкоджено приватне підприємство

Під час нічної атаки з боку Росії дронами і ракетами у селищі Макарів Бучанського району Київської області уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівського голову Вадима Токара.
Токар зазначив, що громаду було атаковано ворожими БПЛА та ракетами.
Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.
"Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає", - написав селищний голова.
Увечері 5 квітня росіяни запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у кількох областях.
Після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовані влучання біля житлової забудови. Також окупанти влучили по магазину у Дергачівській громаді Харківської області. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро осіб, ще 10 отримали поранення.
Близько 4-ї ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет із Ту-95МС.
Вибухи пролунали у Хмельницькій області та у Запоріжжі.
У Київській області працювала ППО.
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