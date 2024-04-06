Під Києвом внаслідок атаки РФ пошкоджено приватне підприємство

Увечері 5 квітня росіяни запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у кількох областях.

Після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовані влучання біля житлової забудови. Також окупанти влучили по магазину у Дергачівській громаді Харківської області. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро осіб, ще 10 отримали поранення.

Близько 4-ї ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет із Ту-95МС.

Вибухи пролунали у Хмельницькій області та у Запоріжжі.

У Київській області працювала ППО.

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