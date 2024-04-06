В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про пуски ракет із Ту-95МС

В Україні вночі 6 квітня у низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95мс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили захисники. Повітряні Сили повідомляють, що орієнтовно о 05:00 ракети увійдуть у повітряний простір України. "Уточнення: розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05.00 з північного-сходу", - повідомили військові. На цей час (04:22) карта повітряних тривог виглядає так: Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)