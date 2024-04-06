ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про пуски ракет із Ту-95МС

Субота 06 квітня 2024 04:10
UA EN RU
В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про пуски ракет із Ту-95МС Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні вночі 6 квітня у низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95мс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили захисники.

Повітряні Сили повідомляють, що орієнтовно о 05:00 ракети увійдуть у повітряний простір України.

"Уточнення: розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05.00 з північного-сходу", - повідомили військові.

На цей час (04:22) карта повітряних тривог виглядає так:

В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про пуски ракет із Ту-95МС Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Ракетні атаки росіян по Україні

У березні російські військові суттєво посилили обстріл України дронами типу "Шахед" і ракетами різних типів.

Раніше ми писали, що російські війська 31 березня запустили ракети з бомбардувальників Ту-95 по Україні.

Також 29 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили зафіксували пуск крилатих ракет із Ту-95МС та "Кинджалів" із МІГ-31К.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Повітряна тривога
NEWS
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС