Под Киевом в результате атаки РФ повреждено частное предприятие

Вечером 5 апреля россияне запустили по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.

После полуночи в Харькове раздались взрывы. Зафиксированы попадания возле жилой застройки. Также оккупанты попали по магазину в Дергачевской общине Харьковской области. В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, еще 10 получили ранения.

Около 4 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с Ту-95МС.

Взрывы раздались в Хмельницкой области и в Запорожье.

В Киевской области работала ПВО.

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