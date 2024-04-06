RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом в результате атаки РФ повреждено частное предприятие

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Во время ночной атаки со стороны России дронами и ракетами в поселке Макаров Бучанского района Киевской области обломками повреждено помещение одного из частных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макаровского главу Вадима Токара.

Токар отметил, что громада была атакована вражескими БПЛА и ракетами.

Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

"Обломками повреждено помещение одного из частных предприятий. Жертв и пострадавших нет", - написал поселковый голова.

Атака "Шахедами" и ракетами в ночь на 6 апреля

Вечером 5 апреля россияне запустили по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.

После полуночи в Харькове раздались взрывы. Зафиксированы попадания возле жилой застройки. Также оккупанты попали по магазину в Дергачевской общине Харьковской области. В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, еще 10 получили ранения.

Около 4 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с Ту-95МС.

Взрывы раздались в Хмельницкой области и в Запорожье.

В Киевской области работала ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине