Под Киевом в результате атаки РФ повреждено частное предприятие

Во время ночной атаки со стороны России дронами и ракетами в поселке Макаров Бучанского района Киевской области обломками повреждено помещение одного из частных предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макаровского главу Вадима Токара.
Токар отметил, что громада была атакована вражескими БПЛА и ракетами.
Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.
"Обломками повреждено помещение одного из частных предприятий. Жертв и пострадавших нет", - написал поселковый голова.
Вечером 5 апреля россияне запустили по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.
После полуночи в Харькове раздались взрывы. Зафиксированы попадания возле жилой застройки. Также оккупанты попали по магазину в Дергачевской общине Харьковской области. В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, еще 10 получили ранения.
Около 4 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с Ту-95МС.
Взрывы раздались в Хмельницкой области и в Запорожье.
В Киевской области работала ПВО.
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