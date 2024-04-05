Росіяни з півдня запустили "Шахеди": у яких областях оголосили тривогу

Російські війська сьогодні ввечері, 5 квітня, запустили по території України ударні безпілотники. Повітряна тривога оголошена у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загроза ударів дронів-камікадзе спостерігається у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Атака росіян у ніч із 4 на 5 квітня

Нагадаємо, минулої ночі війська РФ били Україною кількома видами ракет і "Шахедами". Зазначається, що противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 13 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із району мису Чауда. Сили ППО збили всі дрони.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу дронів-камікадзе для південних регіонів – Запорізької та Дніпропетровської областей. Через деякий час після відбою тривог про загрозу "Шахедів" попередили мешканців Одеської області, після чого в Одесі було чути вибухи.

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