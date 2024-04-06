Росіяни вдарили по Харкову і передмістю: є влучання в магазин, горять авто

Російські війська вдарили по Харкову та передмістю вночі 6 квітня. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 00:20 семеро громадян з травмами та осколковими пораненнями доставлені в лікарню. Серед постраждалих дві жінки та п'ятеро чоловіків. На превеликий жаль, є один загиблий. Його особа встановлюється. Пошкоджені багатоповерхівки, горить магазин", - повідомили у поліції.

Поліція Харківської області повідомляє про постраждалих та загиблого внаслідок обстрілу.

"У Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі. На цю хвилину - без постраждалих", - написав голова ОВА.

Також зафіксовано попадання по магазину у Дергачівській громаді Харківської області.

"Зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою у Харкові. Усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - написав Синєгубов.

Глава ОВА розповів, що російські війська потрапили поряд із житловою забудовою в обласному центрі.

Удари росіян по Харкову

Вночі 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті були чутні вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Також росіяни били по Харкову вдень 5 квітня. В області було оголошено повітряну тривогу. Місто та область російські війська атакували КАБами.

Через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чутyj повторну серію вибухів.

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